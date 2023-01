La temporada 2022 de la Fórmula 1 Mercedes Benz fue claramente superado por Red Bull, ya que no le dio oportunidad de competirle, salvo en las últimas carreras. Por otro lado, de cara al 2023 y 2024, Lewis Hamilton habló de su futuro y realizó declaraciones que preocuparán a Toto Wolf y a toda la escudería alemana.

La llegada de George Russell generó muchísimas alegrías en el equipo germano debido a que no solo consiguieron un piloto que arriesgue, sino que además sangre joven para no darse por vencido, ya que fue a pelear con comisario, directores o colegas todo tipo de cuestiones. Diferente fue la postura del siete veces campeón del mundo, quien se lo vio frustrado al punto de querer retirar su para preservar los motores.

A pesar de esto, con el correr de cada una de las carreras comenzó a recuperar la confianza no solo la de Lewis Hamilton, sino la de todo Mercedes Benz. Sin embargo, el excampeón del mundo comentó que comienza a sentir la frustración y que aún no acordó su continuidad en la escudería alemana para la temporada 2024.

"Todavía no hemos empezado. Hasta ahora no ha habido tiempo para ello, estábamos de viaje", comentó en diálogos con el diario alemán Blid. Y agregó: “A veces te despiertas y tienes esta sensación: 'No quiero seguir haciendo esto'. Y a veces te despiertas y piensas: 'Puedo hacer otras cosas toda mi vida, definitivamente hay más cosas que quiero lograr (en la F1)'. No será mucho tiempo, pero sin duda me quedaré”.

A su vez, explicó en este momento de su carrera busca crear grandes momentos con familia y amigos, y que la Fórmula 1 no termina de ser todo en su vida, pero busca un gran objetivo antes de retirarse. “Retirarte como campeón del mundo es, creo, un sueño que todo deportista tiene, y yo también”, finalizó Lewis Hamilton.