Lewis Hamilton no la pasó para nada bien durante la temporada 2022 de Formula 1, y esto se debe en gran parte al rendimiento de Sergio Pérez y Max Verstappen.

Lewis Hamilton vivió una verdadera pesadilla en la temporada 2022 de Formula 1, esto ha quedado evidenciado. Con un coche que le trajo más dolores de cabeza que otra cosa, el heptacampeón mundial de la categoría ni siquiera pudo ganar un Gran Premio en todo el año, algo que no le había sucedido en toda su carrera.

Si bien sobre el cierre del año sus ingenieros le aportaron bastantes soluciones al monoplaza de Mercedes-AMG Petronas y lo ayudan a encarar el 2023 de otra manera, lo cierto es que no pudo competir. Max Verstappen se paseó por el campeonato; Charles Leclerc y Sergio Pérez tuvieron su propia pelea por el 2º lugar y hasta George Russell con Carlos Sainz lo miraron desde arriba. Esto no le gustó para nada.

En declaraciones que publica el portal RacingNews365.com, el británico reveló: "Si miras hacia atrás, en toda la historia del equipo, fue así mucho tiempo antes de que Toto (Wolff) y yo nos uniéramos y tuvieron algunos años realmente difíciles. Yo diría que para nuestro equipo actual, en términos de los últimos diez años, este ha sido el año más duro para todos, pero también el más fortalecedor".

"Ha habido mucha resistencia, mucho a lo que enfrentarse, pero estoy agradecido por lo que tengo. Cuando ganamos es una gratitud diferente ahora, porque antes pasaba más a menudo. Ha sido un año muy duro para todos. Para mí, ha sido un desafío de una forma que no me esperaba, pero estoy muy agradecido. Siento que he crecido más este año como hombre, en términos de fuerza interna, que en otros años", admitió Lewis Hamilton.

El 2022 de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sumó un total de 240 puntos en la temporada 2022 de Formula 1, lo que le permitió finalizar sexto en la tabla de pilotos. No ganó ninguna carrera: se tuvo que conformar con 5 segundos lugares y 4 terceros; mientras que Max Verstappen, su máximo rival en 2021, sumó 15 victorias y 454 unidades.