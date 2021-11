Cuando parecía que el Gran Premio de México sólo serían un bastión para el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, la afición le hizo una fuerte jugada al originario de Guadalajara, Jalisco, pues durante el famoso Show Run en la Ciudad de México 2021, donde estrenaron el nuevo mote que crearon para el tricolor.

A su salida al asfalto del Paseo de la Reforma, se escuchó a la fanaticada coreando el apodo de “Viejo sabroso”, refiriéndose a Pérez, de inmediato este se pronunció al respecto, pues no era algo que se esperaba y menos viniendo de casa, pero señaló que no le incomoda, aunque dejó en claro que no le queda tan bien como muchos creerían.

“Temo que me dicen mucho ‘viejo sabroso’. Todavía no soy tan viejo (risas). Todavía no soy tan viejo, todavía sigo estando chavo”, señaló Pérez, quien actualmente tiene 31 años de edad, tras su participación en esta exhibición que reunió a más de 100 mil asistentes pese a que México sigue con altos índices de contagios por COVID-19.

Este apodo habría surgido en redes sociales en donde el volante azteca ya suma con estos 9 sobrenombres con los que lo han bautizado los aficionados, pero este en particular haría alusión a que actualmente es uno de los pilotos que superan los 30 años a diferencia de la mayoría, ya que los únicos que están en el rango con Daniel Ricciardo y el finlandés, Valterri Bottas con la misma edad de “Checo”.

Mientras que otros de los pilotos con mayor experiencia, pero también mucha más edad que el promedio son los campeones Lewis Hamilton quien se encuentra en los 36 años, el español Fernando Alonso con 40, el alemán Sebastian Vettel con 34 y Kimi Raikkonen con 42, quienes de edad son de los más grandes en la parrilla.