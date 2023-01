Hace menos de una semana, Lewis Hamilton fue tajante al asegurar que se retiraría de la Formula 1 en caso de que los directivos de la Federación Internacional del Automóvil no levanten una insólita prohibición en los Grandes Premios. Se trata de la que no permite declaraciones políticas, religiosas o personales en los eventos, algo con lo que el heptacampeón mundial no está para nada de acuerdo.

"Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más. Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados... no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso", confesó para The New York Times. Y mucho caso no le hicieron...

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, brindó una conferencia de prensa y lanzó una clara amenaza al piloto británico: "Soy un gran creyente de este deporte. Nos preocupa tender puentes. Se puede utilizar el deporte por razones de paz y todo eso. Pero lo que no queremos es que la FIA se convierta en una plataforma para intereses personales. Nos desviaríamos del deporte".

"¿Qué es lo que mejor sabe hacer un piloto? Conducir. Son muy buenos en eso, y hacen el negocio, hacen el espectáculo, son las estrellas. Nadie se lo impide. Hay otras plataformas para expresar lo que quieren. Todos las tienen, y son bienvenidos a pasar por el proceso de la FIA, a pasar por eso", explicó, enviándole una clara indirecta a Lewis Hamilton, quien no podrá seguir realizando sus reclamos en los GP.

Por último, Ben Sulayem declaró: "Tengo mis cosas personales, de acuerdo, pero eso no significa que vaya a utilizar a la FIA para hacerlo. Creo que la FIA debe ser neutral, y necesitamos a las superestrellas para hacer deporte. Y hacen un gran trabajo cuando se trata de la competición que todos disfrutamos". ¿Así o más claro, Lewis?