Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, es una de las voces autorizadas dentro del mundo de la Formula 1. Lleva muchos años dentro de la competencia, por lo que los directivos de la Federación Internacional del Automóvil suelen escuchar sus sugerencias con el objetivo de mejorar la competencia.

De cara a la temporada 2023, y también en miras hacia el futuro, el británico, quien actúa como superior de Sergio Pérez, lanzó dos claros pedidos a la FIA. El primero tiene que ver con las carreras Sprint: considera que debe haber retoques en su formato; el segundo, mientras tanto, está ligado al calendario.

En entrevista con Racing News 365, Christian Horner confesó: "Hay muchas cosas positivas sobre las carreras al Sprint, pero creo que aún podemos mejorar el concepto. Necesita ajustes, puede ser mejor y de momento no está teniendo los resultados que podría tener. El concepto de tener una clasificación independiente para el Sprint y luego otra clasificación para el Gran Premio tiene sus virtudes, ya que no pierdes todo el fin de semana si el Sprint no te va bien y pondrá fin a la necesidad de ser conservador".

Por otra parte, el directivo británico, al igual que muchas personalidades de la Formula 1, no quedó para nada contento al descubrir que el calendario del 2023 cuenta con 24 Grandes Premios. "Nos estamos acercando al punto de saturación. Si bien es genial que haya tanta demanda (para albergar un GP de F1), deberías dejar a la gente con ganas de más. Estamos empujando los límites de lo que es físicamente posible", explicó.

Más adelante completó: "La Formula 1 no es como Nascar, que sólo opera en un territorio. Este es un Campeonato del Mundo, en el que la logística, los viajes y las zonas horarias son brutales. El número máximo de Grandes Premios para mí es 22. Tener 24 es ir demasiado lejos". ¿Así o más claro?