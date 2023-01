Está claro que Lewis Hamilton es la gran imagen de la Formula 1. Si bien Max Verstappen ha consegido un bicampeonato en las últimas dos temporadas, el británico sigue siendo el corredor más relevante de la categoría y posee un impacto mediático que nadie más puede presumir. Es por eso que cada vez que alza la voz en las oficinas de la FIA lo escuchan atentamente...

El conductor de Mercedes-AMG Petronas ya confirmó su continuidad en la competencia por varios años más, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Además de confesar que en ocasiones siente que no quiere seguir haciendo esto en su vida, acaba de lanzar una fuerte amenaza a los directivos de la F1 sobre su posible retiro.

Lewis Hamilton fue muy claro y contundente: o levantan una prohibición o él se marchará. ¿De qué se trata? La Federación Internacional del Automóvil no permitirá más declaraciones políticas, religiosas o personales durante los Grandes Premios, algo que ha generado el descontento del británico. "Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más", reveló para The New York Times.

El heptacampeón mundial siempre ha tratado de utilizar su lugar y sus recursos para defender causas nobles, por lo que esta polémica decisión de la FIA lo molestó. "Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido. Con suerte, no será así por mucho más tiempo, pero es triste ver que estas cosas todavía existen a día de hoy", explicó.

Por último, aseguró: "2020 tuvo un gran impacto personalmente. Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo. Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados... no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso".