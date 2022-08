Estamos en la pausa de verano del campeonato mundial de la Formula 1 del 2022, por lo que todavía hay muchas cosas por definirse. Aún así, muchas miradas ya están puestas en lo que será la próxima temporada: hay asientos libres y varias incógnitas sobre importantes pilotos. Un ejemplo es lo que sucede con Daniel Ricciardo: los rumores indican que podría marcharse de McLaren y que su lugar sería tomado por Oscar Piastri.

Uno de los corredores que fue vinculado en esta situación fue Patricio O'Ward, quien tiene contrato con la escudería británica y apunta a ser una de las grandes promesas de la competencia. El joven mexicano de 23 años, sin embargo, tiene los pies sobre la tierra y no quiere ilusionarse con esta posibilidad, ya que es consciente de que los asientos en F1 se deciden por más motivos además de la calidad de conducción.

"No me sirve de nada tener esa ilusión. Hasta ese punto siento que he madurado en el aspecto de que la ilusión, es una ilusión muy lejana, porque aunque yo esté manejando en un nivel, muy, muy alto, que lo he estado haciendo, ni con eso los vas a poder convencer. Son muchísimas más cosas y políticas, son muchas cosas que están muy fuera de mi control, que yo jamás podré controlar y pues ahí lo tengo que dejar, porque no sirve de nada casarte con la ilusión", explicó con contundencia Pato en ESPN.

Más adelante admitió: "La verdad es que desde principios de año le puse un alto y paré de pensar en eso, porque nomás, esa idea te ilusiona, por eso todos quieren dejar lo que tienen por esa ilusión. Pero soy un hombre listo, no estoy güey y sé cómo se han estado fichando las cosas, pero como yo no tengo mucho qué decir en esa situación y no me sirve de nada tener esa ilusión".

"Ahorita no me puede presentar algo para un asiento de Formula 1, porque no tiene asientos, esos asientos ya se acabaron. Sí, (Zak le ha hablado de contrato para F1) pero como ahorita está la temporada no me quise enredar en eso 'déjame termino acá'. Como sea yo no me pudo ir, él me tiene en su equipo de Indycar, no es como si ya 'bye ya me voy', yo estoy firmado con su equipo de Indycar y si él me quiere subir a un carro de Formula 1, me puede subir a un carro de Formula 1", sentenció Patricio O'Ward.