Es semana de Fórmula 1. Nuevamente. En esta ocasión, se celebrará la tercera jornada del campeonato mundial 2023 con el Gran Premio de Australia, uno que nunca le falla a los fanáticos. Tal como sabemos todos, el Circuito de Albert Park es una verdadera piedra en los zapatos para Red Bull Racing, el líder y candidato al título, por lo que nos espera una enorme carrera.

A pesar de que no se llevan el triunfo desde el año 2011 de la mano de Sebastian Vettel, tanto Sergio Pérez como Max Verstappen parten como favoritos a cortar con esta racha. Y es que sus máximos rivales, Ferrari y Mercedes-AMG Petronas, ni siquiera confían en ellos mismos, por lo que es difícil esperar que puedan dar el golpe.

Ya te contamos sobre el pronóstico que dio Toto Wolff, por lo que ahora pondremos la mira en el equipo de Maranello, Italia. Charles Leclerc, probablemente su conductor estrella, platicó en conferencia de prensa y aseguró que no cuenta con las herramientas necesarias como para llevarse el triunfo. El monoplaza de Red Bull Racing es mucho más rápido, por lo que espera un resultado parecido al de las primeras dos jornadas.

"Estamos totalmente motivado para volver, sabemos en qué debemos trabajar, pero no creo que haya ningún milagro este fin de semana. La imagen en la carrera será bastante similar (a Arabia Saudita)", admitió el monegasco. Y agregó: "Tengo buenos recuerdos (de Australia), pero no este año no llegamos en la misma situación. Nuestro rendimiento no es tan bueno como el del año pasado, pero estamos trabajando de forma masiva para tratar de volver al frente".

Aún así, Leclerc confía en que su equipo trabaje de cara a las próximas jornadas: "Luego tenemos tres semanas de descanso e intentaremos usarlo de la mejor manera y traer las mejoras lo más rápido posible". Cabe resaltar que, en principio, las actualizaciones más importantes de Ferrari llegarán en el GP de Emilia Romagna (21 de mayo) y en el GP de España (4 de junio).