Las últimas horas han sido revulsivas en la F1 debido a que Nelson Piquet realizó comentarios racistas contra Lewis Hamilton. Por otro lado, en las últimas horas diferentes reportes dan por hecho que la Fórmula 1 ha definido realizar una dura sanción contra el tres veces campeón del mundo al prohibirle indefinidamente pasar por paddock.

“¿Lo sucedido en Silverstone? El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan: 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto resultara jodido", dijo en el día de ayer el excampeón del mundo lo que generó una catarata de repudio de toda la categoría. Es más, automáticamente, Red Bull decidió terminar el contrato de su piloto de reserva, Juri Vips, por realizar comentarios discriminatorios.

Por su parte, Lewis Hamilton salió rápidamente al cruce y no dudó en ubicar al excorredor al decir que hay actuar ante este tipo de actitudes. “Es algo más que el lenguaje. Estas mentalidades arcaicas tienen que cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y ataques toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de actuar”, expresó británico en Twitter.

Por otro lado, la Fórmula 1 no solo emitió un comunicado contra el Nelson Piquet, sino que iría más allá con una dura sanción para el tres veces campeón del mundo. Según lo informado por ESPN, entienden que al excampeón del mundo de Brasil se le ha prohibido visitar el paddock de la máxima categoría del automovilismo en el futuro como castigo contra los comentarios que realizó sobre el siete veces campeón del mundo.

Nelson Piquet pidió disculpas por sus dichos

Tras lo sucedido en el día de ayer, el excorredor brasileño salió a pedir disculpas y culpó a los medios por la mala traducción. "Me disculpo de todo corazón ante todos los que han sido afectados, Hamilton incluido, que es un piloto increíble. La traducción de algunos medios de comunicación que circula ahora en redes sociales no es correcta", comentó.