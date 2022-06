"¿Lo sucedido en Silverstone? El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan: 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto resultara jodido". ¿Qué es esto? Una declaración de Nelson Piquet en referencia a Lewis Hamilton, ni más ni menos.

El tres veces campeón mundial de la Formula 1 (1981, 1983 y 1987) dialogó en el podcast de Estadao Esporte de Brasil en noviembre del 2021, cuando el británico y Max Verstappen se encontraban en la pelea por el título (y lo comparó la lucha de Ayrton Senna y Alain Prost en 1990). Esta entrevista recién se viralizó ahora, por lo que se ha causado una enorme polémica debido al racismo del brasilero y está siendo repudiado por los organismos, escuderías y pilotos.

La respuesta más esperada, evidentemente, era la de Lewis Hamilton, la víctima del caso. Es de público conocimiento que el oriundo de Gran Bretaña es un fiel luchador de los derechos y es una de las grandes banderas contra el racismo y la discriminación en todo el mundo, por lo que no iba a dejar pasar un comentario como éste. Hace instantes, acaba de colgar un tuit en dedicación a Piquet...

"Es algo más que el lenguaje. Estas mentalidades arcaicas tienen que cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y ataques toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de actuar", señaló con contundencia. Además, mencionó en portugués: "Centrémonos en cambiar la mentalidad", para que Nelson lo pueda entender mejor.

El mensaje de la Formula 1 contra el racismo

"El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene lugar en la sociedad. Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y se merece respeto. Los esfuerzos sin descanso para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para todos y algo a lo que estamos comprometidos en la F1", apuntó la cuenta oficial de la Formula 1.

El mensaje de la FIA contra el racismo

"La FIA condena enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista o discriminatorio, los cuales no tienen cabida en el deporte ni en la sociedad en general. Expresamos nuestra solidaridad con Lewis Hamilton y apoyamos plenamente su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en el deporte del motor", colgó la FIA en sus redes sociales.

El mensaje de Mercedes contra el racismo

Mercedes, equipo que representa Hamilton, señaló: "Condenamos con fuerza cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio. Lewis ha liderado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos compartimos una visión de una competición diversa e inclusiva y este incidente subraya la importancia fundamental de continuar esforzándonos por conseguir un futuro brillante".