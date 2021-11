Antonio Pérez, padre del piloto mexicano de Formula 1, Sergio “Checo” Pérez, ha entrado en la política en busca de un puesto que lo ayude a llegar a ser Gobernador de su estado natal, Jalisco, y por ello no ha parado en hacer campaña para conseguir la simpatía de los jaliscienses y del resto de su partido, Morena.

Por ello concedió una entrevista para el programa de radio del reconocido periodista, Ciro Gómez Leyva, en donde comparó sus aspiraciones políticas con la contienda que tuvo su hijo para poder obtener un asiento de la máxima categoría del automovilismo, pues señala que es más fácil ser Presidente de México, que volante de F1.

“Cuando Checo tenía 12 años le dije a Carlos Slim que sería piloto de Formula 1, sé lo que estoy haciendo. Es más fácil en México ser Presidente que llegar a ser piloto de la Formula 1, mucho más fácil, y en lo personal tengo dos orgullos, ayudar a Andrés Manuel López Obrador a ser mandatario, y a Checo para que México tuviera un piloto de F1”.

Sobre si no quitará el dedo del renglón en cuanto a ser mandatario de los tapatíos, Pérez Garibay reveló: “Anteriormente ya había buscado la candidatura a la Gubernatura de Jalisco, fui pre candidato y no me tocó, no fueron mis tiempos, yo ya me había retirado, pero Marcelo Ebrard me rescató y por eso ahora busco ser Gobernador de mi estado”.