La Fórmula 1 ha albergado a marcas de automóviles de alta gama como Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, McLaren, Maserati, Lamborghini o Porsche, entre otras, a lo largo de su historia. Algunas tuvieron éxito y todavía continúan compitiendo en la categoría más importante del automovilismo, mientras que otras fracasaron y fueron quedando en el camino.

Sin embargo, ahora será el turno de Audi. Esta empresa alemana con sede central en Ingolstadt es conocida por su fabricación de automóviles de lujo y deportivos, pero ahora tomaron el desafío de adentrarse al mundo de la Fórmula 1 para codearse con las mejores escuderías y hacerse un lugar en la historia del deporte.

Para ello, completó la adquisición del 100% de Sauber en marzo de este mismo año y ya se conoce la fecha en la que debutará en la F1. No obstante, ya empezaron a dar pasos firmes en la búsqueda del éxito y recientemente anunciaron la contratación de Mattia Binotto, ingeniero automotriz italiano que supo ser el jefe de equipo de Ferrari entre 2019 y 2022.

¿Cuándo debutará Audi en la Fórmula 1?

La temporada pactada para su arribo oficial a la competencia más importante de automovilismo es 2026. Un detalle no menor es que será su propio fabricante de motor dentro del nuevo reglamento que entrará en vigor precisamente en el año de su arribo a la F1.

Audi ya presentó el modelo del monoplaza que utilizarán a partir de 2026 (GETTY IMAGES)

¿Quiénes serán los pilotos de Audi en la Fórmula 1?

El primero ya está confirmado y se trata del experimentado Nico Hülkenberg. Actualmente, el alemán de 36 años se encuentra corriendo para Haas, pero ya se hizo público un acuerdo multianual con Kick Sauber a partir de 2025, lo que lo convertirá en el primer piloto de Audi. En la misma línea, se habla de un fuerte interés por Carlos Sainz, quien no estará más en Ferrari a partir de la próxima temporada.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su posible fichaje por Audi?

El piloto opinó sobre la llegada de Binotto, a quien tuvo en Ferrari, como director de Audi en la previa del GP de Bélgica. “Tiene la experiencia de lo que se necesita para construir un equipo puntero hoy en día. Tiene esa experiencia de Ferrari que puede aportar a Audi y estoy seguro de que es un gran activo para ellos y por eso le han contratado”, sostuvo.

No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de recalar en Audi como piloto, se mostró más cauto y afirmó: “La llegada de Mattia es una buena noticia para ellos, pero no va a influir demasiado en mi futuro“. Cabe mencionar que Sainz ya avisó que no planea tomarse un año sabático, por lo que lo más probable es que firme un contrato con otra escudería de cara a la temporada 2025.