Lewis Hamilton tuvo un Gran Premio de Brasil agridulce. Por un lado, el heptacampeón de la Fórmula 1 vivió un momento emotivo a bordo del McLaren MP4/5B con el que Ayrton Senna ganó el segundo de sus tres Mundiales. Sin embargo, por otro lado su coche presentó imperfecciones durante todo el fin de semana y apenas pudo conseguir un punto al finalizar décimo en la carrera del domingo luego de haber quedado eliminado en la Q1 de la clasificación.

En este sentido, Lewis no ocultó su frustración luego de la cita en San Pablo y se mostró muy crítico con el equipo Mercedes, al punto de asegurar que el coche del fin de semana en Brasil fue “el peor” en lo que va de la temporada. No obstante, dentro del enojo, Hamilton se guardó un momento para bromear con los periodistas acreditados.

“El coche ha sido el peor este fin de semana y no sé lo que es. Tendremos que averiguarlo”, comenzó diciendo Hamilton. Fue entonces cuando el periodista le consultó por el motivo de la variación del auto entre carrera y carrera, a lo que el británico respondió en tono de broma: “Dímelo tú. Esa es la pregunta del millón. Si la encuentras. Te daré un millón de dólares”.

Lewis Hamilton platica con la prensa en Interlagos (IMAGO)

A Lewis Hamilton ya no le motiva ganar con Mercedes

En las mismas declaraciones recogidas por Motorsport, Lewis dejó en evidencia su falta de motivación en este cierre de temporada con Mercedes: “No estoy luchando por el campeonato. En realidad, no importa dónde acabemos. No me importa si termino por delante de George (Russell) o por detrás. Me da igual, solo quiero mantener el coche fuera del muro y tratar de sumar puntos”. Por último, concluyó: “Estoy deseando que llegue Navidad“.

¿Dónde correrá Lewis Hamilton en 2025?

Lewis Hamilton abandonará Mercedes para correr en Ferrari en 2025. El siete veces campeón de la Fórmula 1 firmó un contrato plurianual con la emblemática escudería de Maranello y será compañero de Charles Leclerc a partir de la próxima temporada. Carlos Sainz, por su parte, pasará a formar parte de Williams junto a Alex Albon.

