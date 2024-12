Permanecer en la Fórmula 1 es uno de los desafíos más duros a los que se enfrentan los nuevos pilotos. En los últimos años hemos visto como rookies como Nyck de Vries o Logan Sargeant han perdido sus butacas por malos resultados; mientras que otros como Franco Colapinto tampoco consiguieron hacerse con un hueco tras meterse a la competencia en medio de la temporada.

Ahora bien, hace no mucho hubo un piloto al que echaron del ‘Gran Circo’ por un motivo completamente ajeno a lo deportivo. Se trata de Nikita Mazepin, expiloto ruso que fue expulsado por Haas luego de que estallara el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Tal como le sucedió a otros deportistas de su mismo país, el de Moscú se quedó sin asiento en la ‘Máxima’ por una guerra en la que nada tenía que ver.

Nikita Mazepin, expiloto ruso de Haas en la Fórmula 1 (IMAGO)

Si bien es cierto que su padre era un millonario ruso que tenía vínculos con Vladimir Putin, la realidad es que su salida de la Fórmula 1 a principios de 2022 fue injusta y tuvo un tinte discriminador. De hecho, la justicia terminó fallando a favor de Mazepin en octubre de este año, pero ya era demasiado tarde: Nikita tomó la decisión de retirarse con tan solo 25 años.

Mazepin no había conseguido grandes resultados en la F1 (su mejor puesto había sido 14°) y su carrera en el automovilismo había estado marcada por polémicas, como cuando golpeó a Callum Ilott en el rostro antes de una carrera de F3 en 2016. Sin embargo, esto no quita que esa polémica decisión de Haas haya cortado su desarrollo en la categoría.

“No puedo recuperar esos años… esos años esenciales en la vida y el desarrollo de cualquier atleta profesional”, explicó en una carta abierta que publicó en sus redes sociales tras su retiro. En la misma, también expresó: “Me pregunto para qué ha servido todo esto: ser sancionado en un momento vital de mi carrera, solo para que el tribunal europeo decidiera que todo fue un gran error“.

La carta con la que Nikita Mazepin anunció su retiro de la F1

“Muchos de ustedes me han preguntado qué me espera ahora. El tiempo pone las cosas en perspectiva. Y he tenido mucho tiempo para pensar tanto en mi pasado como en mi futuro. Creo que ahora puedo decir que el primer acto de mi vida estuvo realmente marcado y dedicado a intentar ser el mejor en el automovilismo. El amor por la velocidad. La emoción de la competición. Me abrí camino en el karting, luego en la F3 y la F2. La búsqueda de un asiento en la Fórmula 1. Y, en parte, ese sueño se cumplió y probé ese mundo, y me encantó”, comenzó escribiendo Nikita Mazepin en un posteo que publicó en sus redes sociales.

Más adelante, completó: “Ha sido doloroso ver a todos en la F1 seguir adelante y no ser parte de la temporada. La reivindicación en los tribunales es dulce, pero la verdad es que no puedo recuperar esos años… esos años esenciales en la vida y el desarrollo de cualquier atleta profesional. Lo que me deja ahora, a la madura edad de 25 años, dándome cuenta de que es hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás“.

“Ha llegado el momento de escribir el siguiente acto de mi vida como adulto, con sueños ligados, no a la velocidad y los trofeos, sino a aplicar mi mente y encontrar mi propósito. Esto vendrá con completar mi educación, trabajando duro, y cuidando bien de mi espíritu a lo largo del camino. Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado, e incluso a los que no lo han hecho, a lo largo de mi trayectoria en el automovilismo. Todo ello me ha hecho más fuerte. Así que, aunque no volveré a la Fórmula 1, estaré encantado de compartir con ustedes noticias sobre mis próximos pasos“, finalizó el piloto ruso.

