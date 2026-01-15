Checo Pérez dio que hablar días atrás luego de la extensa entrevista con Cracks Podcast en la que contó detalles inéditos de sus inicios, su turbulenta salida de Red Bull Racing y su año sabático en 2025.

En la misma, Sergio dejó algunas fuertes declaraciones como “ser compañero de Verstappen en Red Bull es el peor trabajo de la Fórmula 1” o “este proyecto está hecho para Max”. Dichas palabras no tardaron en viralizarse y ahora Juan Pablo Montoya dio su opinión al respecto.

Juan Pablo Montoya criticó a Checo Pérez

En su podcast MontoyAS, el expiloto colombiano se refirió a la citada entrevista de Checo y manifestó: “Sabía en lo que se metía. Injusto o no, le dio al país cinco victorias. Red Bull le dio cinco victorias. Entonces, ¿de qué pueden quejarse?”.

Juan Pablo Montoya volvió a criticar a Checo Pérez (GETTY IMAGES)

“Al final podrán quejarse porque al final ese coche era inmanejable, pero tenían muchas cosas muy buenas ahí, y le dieron cosas muy buenas”, añadió Montoya. Y completó: “Es como si te dijeran: ‘Vas a ser el número dos de McLaren, tienes que darlo todo por Lando’. Habrá semanas en las que Lando se estrelle o le pase algo, y podrás ganar carreras”.

No es la primera vez que Montoya se muestra crítico con pilotos de la región latinoamericana. Recientemente también atacó a Franco Colapinto al asegurar que “corre en la Fórmula 1 por los patrocinios de Mercado Libre y Globant”.

