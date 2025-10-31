Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto son los únicos dos representantes latinoamericanos en la parrilla de la Fórmula 1. Tras la salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing, el argentino y el brasileño quedaron como los portadores de la bandera de la región a la espera del regreso de Checo con Cadillac (2026), aunque les toca hacerlo en dos de los equipos más débiles de la categoría: Alpine y Kick Sauber.

Los inicios en la Máxima no son fáciles y es sabido que obtener un asiento titular siendo de Sudamérica conlleva habilidad, trabajo y mucho sacrificio. En este contexto, se esperaba que el colombiano Juan Pablo Montoya mostrara apoyo por los jóvenes pilotos de la región, pero sus opiniones sobre Colapinto han sido más bien negativas.

Puntualmente, en las últimas horas Montoya platicó con AS Colombia y le quitó mérito al lugar que se hizo Franco en el Gran Circo: “Franco Colapinto pilota en la Fórmula 1 por los patrocinios de Mercado Libre y Globant. Si Paul Aron hubiera tenido el dinero, Alpine lo habría puesto de titular antes que a Colapinto“.

Franco Colapinto en su llegada al GP de México (GETTY IMAGES)

No es la primera vez que Montoya critica a Colapinto

Montoya ya se había mostrado muy crítico con Franco luego del Gran Premio de Brasil 2024, cuando el argentino se estrelló en más de una ocasión bajo la lluvia. Lejos de respaldarlo, Juan Pablo manifestó: “Se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar… ahora Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Safety Car“.

Por si fuera poco, ya en enero de 2025, el colombiano dejó afuera a Colapinto al ser consultado por las jóvenes promesas de la Fórmula 1. Cabe recordar que Franco había demostrado resultados inmediatos con Williams cuando subió a la Máxima como reemplazo de Logan Sargeant, llegando incluso a sumar puntos en dos carreras.

El posible trasfondo de los dardos de Juan Pablo Montoya

Las declaraciones de Montoya no caen bien entre los aficionados argentinos y muchos remarcan que esta saña de Juan Pablo para con Franco Colapinto tiene como trasfondo a su hijo, Sebastián Montoya. ‘Seb’ también es piloto y ha perdido contra el actual piloto de Alpie en Fórmula 3.

Además, también en F3, hubo una carrera (Austria 2023) en la que Sebastián Montoya se encontraba peleando por el podio, hasta que tuvo un contacto con Franco Colapinto y recibió una sanción de 10 segundos, quedando así sin chances de luchar por los primeros puestos.

