Max Verstappen está a las puertas de conseguir una histórica remontada en la Fórmula 1. El neerlandés no parecía ser capaz de luchar por el título esta temporada, pero ejerció un claro dominio en la categoría luego del receso de verano y ahora llega a la última cita segundo a tan solo 12 puntos de Lando Norris.

Aunque un podio del piloto de McLaren le bastará para ser campeón, lo cierto es que Lando viene de finalizar cuarto en la reciente victoria de Verstappen en Qatar, una combinación que le daría a ‘Mad Max’ su quinto título consecutivo. No osbtante, Juan Pablo Montoya cree que la ausencia de Checo Pérez como segundo de Red Bull disminuye las chances de que el oriundo de Países Bajos logre el objetivo.

“Red Bull tiene una debilidad”, comenzó diciendo Montoya en el streaming oficial de la Fórmula 1 luego de la carrera en Qatar. Acto seguido, explicó que el hecho de no tener a Sergio Pérez podría jugarle en contra a Max Verstappen en sus aspiraciones de luchar por el título en Abu Dhabi.

“Solo tiene un monoplaza con Max y, en este punto, realmente necesitarían un segundo coche, como la vez cuando se enfrentaron a Lewis Hamilton y tenían a Checo”, aseguró el colombiano en referencia a la definición del campeonato de 2021.

Max Verstappen celebra su título en Abu Dhabi 2021 (GETTY IMAGES)

En aquella oportunidad, Checo Pérez retrasó a Lewis Hamilton durante varias vueltas y le permitió a Verstappen recortar una diferencia de más de ocho segundos. Finalmente, Max pudo superar al heptacampeón sobre el final y consiguió el primero de sus cuatro campeonatos.

“Checo jugó un papel fundamental en esa carrera y en ese campeonato. Hoy no lo tienen y creo que eso podría perjudicarlos”, cerró Juan Pablo Montoya sobre esa recordada actuación de Pérez. Actualmente Red Bull tiene a Yuki Tsunoda como segundo piloto y lo cierto es que el japonés no está ni cerca de lograr algo parecido a lo que hizo Sergio años atrás.

La histórica defensa de Checo Pérez vs. Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021

