Heinz-Harald Frentzen, expiloto de la F1, predijo que Fernando Alonso ganará el Mundial 2026

El antiguo corredor de Sauber, Williams, Jordan, Prost y Arrows ve al asturiano con chances de obtener su tercer campeonato en la Máxima.

Por Leandro Barraza

Fernando Alonso celebra el campeonato de la F1 2026
© GETTY IMAGES/IA de Google GeminiFernando Alonso celebra el campeonato de la F1 2026

Predecir qué pilotos y qué escuderías dominarán la temporada 2026 de la Fórmula 1 no es una tarea fácil. El Gran Circo atraviesa el cambio de reglamento más brusco en su historia y los equipos que solían estar arriba podrían no estarlo en el nuevo curso.

Sin embargo, a poco menos de dos meses para que se dispute la primera carrera en Australia, el expiloto alemán Heinz-Harald Frentzen dio su pronóstico sobre quién será el campeón del Mundial en 2026.

Heinz-Harald Frentzen en su etapa como piloto de Sauber (GETTY IMAGES)

En una plática con Damon Hill (campeón en 1996 con Williams), Frenzten eligió a Fernando Alonso como candidato para quedarse con el título en la nueva temporada. De cumplirse, el asturiano llegaría a los tres campeonatos de F1 en su palmarés.

¿Por qué Fernando Alonso?

Aunque Fernando Alonso lleva más de 10 años sin ganar una carrera en la Fórmula 1 (la última vez fue en el Gran Premio de España 2013), la elección de Heinz-Harald Frentzen no es descabellada.

Aston Martin es el equipo que mejor se ha preparado para este cambio de reglamento, partiendo de la base de que contrató a Adrian Newey para que le dedique todo el 2025 a diseñar el nuevo coche.

Esto, sumado a su nueva alianza con Honda para la unidad de potencia, hace pensar que 2026 puede ser el año en el que Aston Martin finalmente dará un paso al frente para luchar en la zona alta de la parrilla de manera consistente.

En síntesis

  • Heinz-Harald Frentzen pronostica que Fernando Alonso será el campeón del Mundial de F1 2026.
  • Aston Martin contrató a Adrian Newey para diseñar el coche durante todo el 2025.
  • La escudería tendrá una alianza con Honda para su unidad de potencia en 2026.
Leandro Barraza
