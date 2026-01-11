Es tendencia:
Lance Stroll reveló que Aston Martin no será “un equipo top” en 2026

El piloto de la escudería de Silverstone le bajó la espuma a las expectativas puestas en el coche de la nueva temporada.

Por Leandro Barraza

Lance Stroll, piloto de Aston Martin
© GETTY IMAGESLance Stroll, piloto de Aston Martin

La Fórmula 1 vivirá este 2026 el mayor cambio de reglamento en la historia. Los equipos que dominaron hasta el año pasado podrían no hacerlo en el nuevo curso y otros que no pelean por victorias ahora sí podrían hacerlo.

Una de las escuderías que prometía para esta nueva temporada era Aston Martin por la contratación de Adrian Newey, diseñador más prestigioso de la Fórmula 1, quien dedicó casi todo el 2025 a crear el coche con las nuevas especificaciones.

No obstante, pese a las expectativas puestas en Aston Martin, el piloto Lance Stroll declaró a meses del primer Gran Premio (Australia) que no están en posición de pelear por los primeros puestos.

En declaraciones recogidas por Planet F1, Stroll se sinceró: Aston Martin aún no tiene todas las herramientas para ser un equipo top. No podemos escondernos detrás de eso, pero el tiempo dirá lo bien que nos vemos”.

Fernando Alonso, Adrian Newey, Lawrence Stroll y Lance Stroll (GETTY IMAGES)

Fernando Alonso, Adrian Newey, Lawrence Stroll y Lance Stroll (GETTY IMAGES)

Exestratega de Aston Martin no cree que el equipo tenga éxito inmediato

Bernie Collins -quien trabajó en la escudería como estratega en 2021 y 2022- platicó con Sky Sports sobre Aston Martin y sentenció: “Aunque hay mucho entusiasmo en torno al nuevo proyecto, creo que va a ser un año realmente difícil para ellos.

En la misma línea, resaltó que el hecho de haber implementado tantas modificaciones como la unidad de potencia (Honda) o el túnel de viento podría retrasar el éxito de la escudería. “Cambiarlos todos juntos hace que no esté segura de este primer año sea tan fenomenal como dicen”, aseguró Collins.

En síntesis

  • Lance Stroll descarta pelear los primeros puestos antes del inicio del GP de Australia.
  • Adrian Newey dedicó el 2025 a diseñar el nuevo coche con las especificaciones de 2026.
  • La escudería implementa nueva unidad de potencia Honda y un nuevo túnel de viento.
leandro barraza
Leandro Barraza
