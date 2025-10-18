Dolor de cabeza para Aston Martin en Austin, Texas. Este sábado se disputó la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025, pero todo terminó con un doble abandono de Fernando Alonso y Lance Stroll en la escudería verde. No obstante, el caso de Stroll fue más grave, ya que recibió una dura sanción para la carrera principal del domingo.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la diferencia de puntos entre Piastri, Norris y Verstappen tras la Sprint del GP de Estados Unidos 2025

Alonso había largado en zona de puntos luego de una correcta sprint qualy, pero tuvo que abandonar en la primera curva tras un choque múltiple provocado por un accidente entre Nico Hülkenberg y Oscar Piastri. Stroll, en cambio, se quedó en pista, pero terminó quedando afuera sobre el final tras impactar a Esteban Ocon en una maniobra inexplicable.

Ninguno de los dos peleaba por entrar a zona de puntos, pero aún así Stroll fue demasiado lejos en la lucha por la posición y terminó chocando a Esteban Ocon tras intentar superarlo en una curva. Ahora bien, esto no fue gratis y Lance recibió una dura sanción por parte de los comisarios de la FIA.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La sanción que deberá cumplir Lance Stroll

Luego de revisar las imágenes, las autoridades coincidieron de manera unánime que la culpa del choque fue de Lance Stroll y tomaron la decisión de sancionarlo con cinco posiciones en la parrilla para la carrera del domingo, así como también con dos puntos de la Superlicencia. Ahora, el canadiense está obligado a hacer una clasificación sin errores para intentar sumar en el Circuito de las Américas.