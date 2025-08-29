Destrozó el coche: el fuerte accidente de Lance Stroll en el GP de Países Bajos 2025

Bandera roja en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Países Bajos 2025. Tras una primera sesión sin grandes inconvenientes, la Free Practice 2 comenzó accidentada por un fuerte -y evitable- choque de Lance Stroll (Aston Martin) contra los muros de contención.

Si bien la lluvia apareció levemente para la segunda práctica del día, lo cierto es que el error de Lance no tuvo que ver con el agua. El piloto canadiense entró a la curva 3 excedido de velocidad y cuando intentó corregir ya fue demasiado tarde: bloqueó frenos y destrozó los neumáticos derechos (trasero y delantero).

Esta colisión generó una bandera roja y la sesión se vio interrumpida durante algunos minutos a la espera de que se retiraran los restos de la pista. Finalmente, la Práctica Libre 2 continuó sin Stroll, quien había brillado en los Libres 1 marcando el tercer mejor tiempo, solo por detrás de Lando Norris y Oscar Piastri.

Otro de los pilotos que se vio perjudicado casi de manera inmediata fue Isack Hadjar. El rookie francés se quedó sin potenia y desde Racing Bulls le ordearon que abandone, lo que provocó un virtual safety car hasta colocar el coche en un lugar seguro. De esta manera, la FP2 sufrió una nueva demora.

Segunda bandera roja: Alex Albon

La Práctica Libre 2 fue una de las más accidentadas en lo que va de la temporada. A falta de 20 minutos para que termine la sesión, Alex Albon -de Williams- bloqueó neumáticos en la curva 1, se fue largo hacia la leca y tocó levemente los muros de contención con el alerón delantero.

