Fin a la novela del mercado de la F1. Los equipos ya confirmaron a sus pilotos para 2026 desde el año pasado, pero en las últimas semanas se habló de un interés de Aston Martin, Williams y McLaren por Gianpiero Lambiase.

Publicidad

Publicidad

La estructura del equipo austriaco se ha ido desarmando con salidas de peso como Christian Horner, Adrian Newey o Jonathan Wheatley; además de despidos de pilotos como Yuki Tsunoda y Checo Pérez.

La mayoría de ellos ya se encuentran trabajando en otros equipos y Lambiase, histórico ingeniero de pista de Max Verstappen, parecía que sería el siguiente en la lista por el interés concreto de Aston Martin, McLaren y Williams.

El equipo de Lawrence Stroll incluso le quiería ofrecer un puesto como Team Principal con vistas a tentar al propio Verstappen en un futuro cercano. Sin embargo, Lambiase tomó la decisión de respetar su contrato en Red Bull.

Publicidad

Publicidad

Gianpiero Lambiase y Max Verstappen en el podio de Qatar (GETTY IMAGES)

¿Hasta cuándo tiene contrato Lambiase en Red Bull?

El vínculo de Giampiero Lambiase se extiende hasta finales de 2027. Ahora bien, es importante mencionar que, en caso de cambiar de equipo una vez que finalice el mismo, deberá atravesar un periodo de gardening leave.

ver también Checo Pérez, sin pelos en la lengua: “Ser compañero de Verstappen en Red Bull es el peor trabajo de la F1”

Esto es una pequeña inactividad remunerada para evitar que se traspase información sensible de la escudería anterior. Por esta razón, Horner no fue una opción real para los equipos luego de su salida de Red Bull en julio.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, se confirma que la dupla Verstappen-Lambiase sigue firme en 2026. Juntos ya ganaron cuatro campeonatos del mundo y se quedaron a tan solo dos puntos de conseguir el quinto en 2025.

En síntesis