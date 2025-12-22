Aston Martin promete dar pelea en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería con sede en Silverstone apostó fuerte al próximo año al contratar al prestigioso diseñador Adrian Newey con el objetivo de que dedique el 2025 a crear el monoplaza con las nuevas especificaciones del nuevo reglamento de la Máxima.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el equipo anunciara a Newey como jefe de equipo sobre el final del curso como reemplazo de Andy Cowell. Aunque algunos analistas, como Ralf Schumacher, catalogaron esta decisión como “lógica”, hay otros como Helmut Marko que no están tan convencidos de la capacidad de Adrian para este rol.

Adrian Newey como jefe de equipo de Aston Martin en el GP de Qatar 2025 (GETTY IMAGES)

El histórico asesor de Red Bull Racing compartió años con Newey en el equipo de las bebidas energéticas y lo conoce de primera mano. Por eso, Marko puede considerarse una voz autorizada para hablar del ingeniero de 66 años. No obstante, la opinión del austriaco fue negativa.

¿Qué dijo Helmut Marko del nuevo rol de Adrian Newey en Aston Martin?

“Desde luego no es su punto fuerte. Su gran punto fuerte es el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad en la producción y el desarrollo de un coche”, sentenció Helmut Marko en una entrevista al diario Kleine Zeitung. Aunque no quiso sepultarlo del todo antes de verlo en acción: “Primero tenemos que ver cómo es en la práctica”.

¿Quién reemplazará a Helmut Marko como asesor de Red Bull?

Marko dejó su cargo luego de la ajustada derrota de Max Verstappen en el Mundial de Pilotos 2025. A falta de confirmaciones oficiales, el candidato que pica en punta para tomar el lugar que ocupaba Helmut Marko como asesor en Red Bull sería Sebastian Vettel. El tetracampeón conoce el equipo mejor que nadie y de hecho el propio Marko se refirió a él como “el sucesor ideal” en abril de este mismo año.

