Red Bull Racing pasó a ser uno de los equipos más antipáticos para los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 después del maltrato que sufrió Checo Pérez en el segundo semestre de 2024. El tapatío fue culpado de todos los males de la escudería, pero meses más tarde se constató que el problema era mucho más profundo.

Publicidad

Publicidad

Una de las personalidades del núcleo de Red Bull que se mostró más crítica con Sergio fue Helmut Marko, asesor del equipo que presionó para que Pérez sea removido de su asiento. Tras la temporada 2025, se confirmó que Marko no seguirá en su rol, pero el austriaco volvió a apuntar contra los mexicanos en su despedida.

Checo Pérez y Helmut Marko en Red Bull (GETTY IMAGES)

“¿Recuerdas cuando se dijo que yo había afirmado que los mexicanos estaban menos concentrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue inventado”, aseguró Marko en declaraciones recogidas por De Limburger. Y fue entonces cuando acusó a los aficionados: “Fue inventado por ellos“.

Publicidad

Publicidad

Helmut Marko hace referencia a una supuesta declaración publicada por Sport & Talk en la que habría dicho: “Checo Pérez es sudamericano y por eso su cabeza no está tan centrada como la de Max Verstappen o Sebastian Vettel”. Sin embargo, ahora el propio Marko asegura que esas palabras nunca salieron de su boca.

Helmut Marko también apuntó contra Christian Horner

El austriaco nunca fue políticamente correcto, pero ahora que se se alejó de Red Bull, dejó de tener filtro alguno, tanto así que también cargó contra Christian Horner, antiguo Team Principal de la escudería: “Si hubiéramos despedido antes a Horner, Max Verstappen habría sido campeón este año”.

ver también Sauber se fue de la F1: La marca histórica que consiguió Checo Pérez en la escudería

En síntesis

Helmut Marko niega haber criticado la concentración de los mexicanos frente a europeos.

niega haber criticado la concentración de los mexicanos frente a europeos. Marko asegura que las polémicas declaraciones sobre Checo Pérez fueron inventadas por aficionados.

asegura que las polémicas declaraciones sobre fueron inventadas por aficionados. Helmut Marko afirma que Verstappen sería campeón si hubieran despedido antes a Christian Horner.

Publicidad