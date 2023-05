La temporada 2023 de la Fórmula 1 continúa su curso. Sin embargo, ya se empiezan a cocinar rumores acerca de posibles traspasos de pilotos, uno de los cuales involucra a las más importantes escuderías: Red Bull Racing, Mercedes y hasta Ferrari. ¿Sergio Pérez puede salir antes de tiempo?

En los últimos días, desde Bolavip replicamos el rumor sobre la posible salida de Lewis Hamilton, quien sería pretendido por Ferrari. Esto podría derivar en la partida de Carlos Sainz para liberar un asiento, siendo el equipo de la bebida energética su posible destino. ¿Y qué pasaría con Checo?

De acuerdo a información del periódico alemán BenzInsider, Mercedes AMG Petronas podría tentar a Sergio Pérez para ocupar el lugar que dejaría Hamilton. En tal sentido, el mexicano tendría que romper su contrato de manera temprana con Red Bull, pues este contempla una estadía hasta finales de 2024 (a diferencia del británico, quien acaba su vínculo este año).

“En línea con estos, un nombre ha vuelto a aparecer en la mezcla que podría ocupar el asiento vacío de Mercedes. Ese no es otro que el veterano piloto Sergio Checo Pérez, quien actualmente está firmado con Red Bull”, pudo leerse en medio germano.

Toto Wolff habló de la posibilidad de Checo Pérez

Caben mencionar las últimas palabras “oficiales” desde Mercedes respecto de la posibilidad de adquirir a Checo Pérez. Las mismas fueron vertidas por Toto Wolff, aunque a mediados de marzo. “Nunca he llamado a Sergio. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto”, le había dicho a Fan Nation. Aunque la posible salida de su piloto estrella podría echar por tierra todas las afirmaciones…