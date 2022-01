Bien dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero no todos en el Club América lo tienen en cuenta, y es que en este momento Coapa está en pleno incendio, y no sólo por la reciente polémica que ha crecido por las críticas a Santiago Baños, sino también por las recientes acusaciones que se dieron en contra del timonel del América Femenil, Craig Harrington, quien ahora también tendrá que lidiar con los ataques internos, pues una de sus jugadoras estrella arremetió contra él.

Se trata de la defensa azulcrema, Janelly Farías, quien en diversas ocasiones se ha denominado activista de la comunidad LGBTTIQ+, y que en esta ocasión no se quiso quedar callada ante los insultos del timonel americanista hacia las jugadoras de Rayadas de Monterrey en la pasada jornada, y donde milita su pareja Rebeca Bernal, con quien ha aprovechado sus encuentros para externar su amor en el campo de juego.

Harrington fue expulsado del encuentro ante Monterrey por dichas acciones que también ya le generaron sanciones por parte de la Liga MX Femenil así como por parte del propio Club América, pero para su pupila no fue suficiente esto, pues Farías, quien es constante y sonante en sus pronunciamientos en redes sociales para hablar de las que ella considera injusticias, decidió arremeter contra su entrenador asegurando que su actitud fue reprobable, sin importar que era de su mismo bando y ya tenía un castigo más que ejemplar e incluso el propio Craig salió a disculparse por medio de un video en redes sociales.

Pero ya es costumbre que Farías use sus reflectores para las causas que para ella son justas, pues no en todo lo referente a insultos ha salido a pronunciarse, como fue el caso de las agresiones verbales que en su momento escandalizaron al futbol femenil por parte de las silbantes, Katia Itzel García y Mayra Mora, situación que no popularizó Janelly como acostumbra con estos temas, que fueron denunciados por los propios estrategas.