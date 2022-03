A diferencia de los reporteros que de inmediato mandan imágenes y videos por su celular en cuanto termina una conferencia de prensa, ellas primero usan su teléfono para comunicarse con sus hijos antes de proseguir con la labor. Son las mamás periodistas invisibles para el público y, en muchas ocasiones, para sus propios colegas.

Mientras buscan la información y preparan el contenido que habrá de ser leído, visto o escuchado, su cuerpo redobla esfuerzos porque también deben atender urgencias o prioridades de sus retoños, tales como darles de comer, recogerlos de la escuela, entre otras situaciones.

Pese a que tienen derecho a cansarse y descansar, pocas veces se permiten esa libertad por el tiempo que demandan los actos de amor por los suyos y apasionarse con su profesión. En ese sentido, la profesionalización del futbol femenil en México también ha traído como efecto colateral la revelación de mujeres periodistas que emprenden, efectúan coberturas y ejercen su maternidad al mismo tiempo.

“He de ser sincera. Por un momento llegué a pensar en tirar la toalla para dedicarme por completo a mi familia, que es lo más importante para mí por ser mi proyecto de vida. Pero también me puse a ver los avances que he tenido como periodista, así como lo que me ha costado llevar a Diosas Olímpicas a ser un medio relevante para mujeres jóvenes que quieren desarrollarse en algo que nos une como lo son el periodismo y el deporte”, comenta Olga Trujillo, directora técnica de Diosas Olímpicas y madre de dos hijos.

Olga es una periodista experimentada, con bagaje en la cobertura informativa deportiva. Sin embargo, gracias al surgimiento de la Liga MX Femenil, muchos hombres y muchas mujeres la descubrieron por primera vez. Ella asume esta situación no solamente como una oportunidad sino también como una responsabilidad.

Y es que Diosas Olímpicas se ha convertido en un referente para universitarias, comunicadoras y periodistas recién egresadas que buscan una puerta abierta para poner en práctica sus conocimientos e incluso hacer escuela. En este sitio encuentran esa apertura con el diferenciador de que además cuentan con opción de empaparse de formación periodística:

“Me entusiasma saber que Diosas Olímpicas, un proyecto al que he dedicado muchos años para contar historias del deporte, ahora empiece a rendir frutos. Si bien es cierto que todavía falta bastante para posicionarlo como quisiera, me ilusiona que gente joven se acerque para escribir, reportear e informar. En lo personal también me retroalimenta poniéndome al día en uso de tecnologías, lenguajes y propuestas. La idea de contribuir a la formación de nuevas y futuras comunicadoras o periodistas es algo que me emociona porque le da valor a lo que hacemos”.

Para la afición del futbol femenil ese trabajo e inyección anímica se ve reflejado en los estadios cuando la gente identifica a Diosas Olímpicas. En el caso concreto de Olga, su desempeño es notorio de igual manera para colegas del oficio periodístico que la observamos en cancha y posteriormente publicando sus contenidos e informando en redes sociales.

Y no solamente eso. Con la evolución de Diosas Olímpicas, a través de su directora técnica que es Olga, surgió un aprendizaje extra para el entorno social deportivo. ¿Cuál? Abrir los ojos a la maternidad de periodistas deportivas que están detrás de los textos que se leen en periódicos o sitios web, de las fotografías o vídeos que ilustran contenidos, de los reportes estadísticos sobre equipos o jugadoras.

Ella, como varias periodistas y reporteras más, hallan en escuchar diariamente la pronunciación de la palabra “mamá” a su mayor recompensa de cualquier esfuerzo. Pero no les viene nada mal complementar esa alegría con un like, un retweet y un share en reconocimiento a la labor que les apasiona como profesionales que son.

“Mis hijos lo son todo para mí. Hay días u ocasiones en que me gustaría estar más tiempo con ellos, hacer más cosas juntos, pero el hecho de que más adelante vean lo que ha conseguido su mamá también como mujer es una motivación. Quiero que mañana se sientan orgullosos de Olga. Y lo mismo deseo para colegas y futbolistas que tienen la dicha de ser mamás”, concluye en su conversación con Bolavip México.