Llegó el final de la etapa regular, por lo que a partir de ahora se desempeñará la etapa que comprenda la liguilla en el fútbol femenino. A partir del viernes 3 de diciembre, el Torneo Grita México Apertura 2021 por la Liga MX Femenil comienza a buscar a los cuatro equipos que intentarán situarse en las semifinales.

Ocho son los cuadros que se encuentran en estos momentos aspirando por el título de campeón. Los partidos que tendrán lugar son el Clásico del Fútbol Mexicano entre América y Chivas de Guadalajara, las dos veces defensoras de la corona Tigres UANL vs. Cruz Azul, Santos Laguna vs. Atlas y el cierre será con Xolas de Tijuana vs. Rayadas de Monterrey. Los choques tienen el formato ida y vuelta.

Liga MX Femenil: ¿Cuándo comienzan los cuartos de final del Torneo Grita México Apertura 2021?

Los cuartos de final del Torneo Grita México Apertura 2021 por la Liga MX Femenil se afrontarán a partir del viernes 3 de diciembre, con finalización el lunes 8 del mencionado mes.

Cruz Azul vs. Tigres UANL

Ida: viernes 3 de diciembre a las 12:45 hora CDMX en las Instalaciones de La Noria. TV: TUDN

Vuelta: lunes 8 de diciembre a las 19:00 hora CDMX en el Estadio Universitario. TV: TUDN

Santos Laguna vs. Atlas

Ida: viernes 3 de diciembre a las 18:00 hora CDMX en el Estadio Corona. TV: FOX Sports 2 y Fanatiz

Vuelta: lunes 8 de diciembre a las 12:00 hora CDMX en el Estadio Jalisco. TV: TVC Deportes

América vs. Chivas de Guadalajara

Ida: viernes 3 de diciembre a las 20:00 hora CDMX en el Estadio Azteca. TV: TUDN

Vuelta: lunes 8 de diciembre a las 17:00 hora CDMX en el Estadio Akron. TV: FOX Sports 2 y Fanatiz

Xolas de Tijuana vs. Rayadas de Monterrey

Ida: viernes 3 de diciembre a las 21:30 hora CDMX en el Estadio Caliente. TV: FOX Sports 2 y Fanatiz

Vuelta: lunes 8 de diciembre a las 21:00 hora CDMX en el Estadio BBVA. TV: FOX Sports 2 y Fanatiz