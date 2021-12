¡Es oficial! La delantera nigeriana Uchenna Kanu ha sido anunciada por el equipo Tigres femenil como su refuerzo para el torneo Clausura 2022, luego de superar satisfactoriamente las pruebas médicas y afinar detalles de su contrato. De hecho ya estuvo presente en el partido entre Tigres y León por las semifinales de la liga varonil.

Uchenna Kanu nació el 20 de junio de 1997 y actualmente tiene 24 años de edad. Ha desarrollado parte de su carrera futbolística en los Estados Unidos. A nivel colegial de 2016 a 2018 jugó para la Universidad Southeastern en Lakeland, Florida. Después militó para el Pensacola FC de 2018 a 2020.

En 2020 se marchó a Europa donde jugó para dos equipos: el Sevilla de España donde tuvo una breve estancia y el Linkopings de Suecia, en este equipo anotó 22 goles en 42 partidos. Para Tigres femenil, Uchenna Kanu es su segunda jugadora extranjera después de que en junio de 2021 firmara a la hispano brasileña Stefany Ferrer.

Seleccionada nigeriana

Uchenna Kanu ha jugado en diferentes categorías de la selección de Nigeria. En 2014 jugó en la Copa del Mundo sub 17 celebrada en Costa Rica donde anotó tres goles, uno de ellos a México; ese mismo año jugó la Copa del Mundo sub 20 en Canadá, pero en este certamen no anotó gol. Su debut con la selección nigeriana mayor quedó registrado el 8 de abril de 2019. Desde entonces ha marcado 10 goles en cinco partidos jugados con las Súper Águilas.

En su cuanta de Twitter, Uchenna Kanú presume que "cuando estaba en la universidad, batí un récord de 146 goles profesionales en cuatro años y me convertí en líder de todos los tiempos con 149 goles y 25 hatricks en total en todas las divisiones (tanto hombres como mujeres) y tuve un día dedicado a mi nombre (18 de noviembre)".