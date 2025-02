La Jornada 5 del Clausura 2025 contará con un cruce entre dos pesos pesados de la Liga MX. Desde las 21:15 horas (CDMX) de este sábado 1° de febrero, y en el Estadio Nemesio Diez, Toluca buscará reencontrarse con la victoria en el certamen local frente a un Tigres UANL que llegará con un andar arrollador.

El conjunto de Antonio Mohamed -que suma cinco puntos sobre doce posibles- irá a por el triunfo después de tres partidos (dos empates y una derrota) para subir posiciones en la clasificación y no complicarse de cara a futuro pensando en lograr su boleto a la Liguilla. La principal duda en la alineación escarlata de cara al encuentro ante los Felinos tiene que ver con la participación de Paulinho, quien se perdió el reciente partido ante Pumas UNAM por molestias físicas.

Toluca buscará reencontrarse con la victoria tras tres encuentros. (Getty Images)

En tanto, los dirigidos por Veljko Paunovic arribarán a la Bombonera -recinto en el que no ganan desde el 2019- con 10 unidades y como uno de los escoltas del líder León (12). Para enfrentar a Toluca, el DT serbio seguirá sin poder contar con André-Pierre Gignac (operado en los últimos días por una lesión en la rodilla derecha), ausencia a la que se le sumará la de Marcelo Flores (luxación de hombro izquierdo). La buena noticia para los Auriazules es el regreso a la convocatoria de Guido Pizarro, quien no jugó en la goleada por 4-0 vs. Xolos por una molestia en su rodilla derecha.

Tigres UANL viene de golear por 4-0 a Xolos. (Getty Images)

Cabe destacar que el último encuentro entre ambos equipos data del pasado 7 de noviembre del 2024, cuando Tigres se impuso por 2-1 en El Volcán por la anteúltima jornada del pasado Apertura con goles del mencionado Gignac y Juan Brunetta. Por su parte, Jesús Gallardo descontó a diez minutos del final del tiempo regular.

La probable alineación de Toluca para recibir a Tigres UANL

Luis García

Diego Barbosa

Luan

Federico Pereira

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Marcel Ruiz

Helinho

Alexis Vega

Paulinho

DT: Antonio Mohamed

La probable alineación de Tigres UANL para visitar a Toluca

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Joaquim

Jesús Angulo

Jesús Garza

Rafael Carioca

Fernando Gorriarán

Diego Lainez

Sebastián Córdova

Juan Brunetta

Nicolás Ibáñez

DT: Veljko Paunovic