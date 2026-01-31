En el marco de una gira internacional por Sudamérica, Inter Miami disputará un nuevo amistoso y será ante Atlético Nacional en la ciudad de Medellín, en territorio colombiano. El cuadro de la MLS busca sumar adeptos tras ser campeón de la Primera División de Estados Unidos.

El equipo al mando de Javier Mascherano viene de cosechar una dura derrota por 3-0 en su visita a Perú, donde perdieron en la ciudad de Lima ante Alianza Lima, uno de los equipos más grandes de aquella nación. Ahora, buscarán cambiar la imagen en Colombia.

Del lado del equipo a cargo de Diego Arias, ya arrancó el torneo de la Primera División de Colombia y viene de golear ór 4-0 en la primera jornada en condición de local ante Boyacá Chico. Viene de aplazar las Fecha 2 y 3 ante Jaguares y Junior, respectivamente.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Nacional vs. Inter Miami por el amistoso internacional?

El duelo amistoso entre los equipos será este sábado 31 de enero desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Atanasio Girardot, en la ciuda de Medellín, la casa del equipo considerado más grande del país.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami por el amistoso internacional?

El compromiso entre el Verdolaga y las Garzas se podrá ver en vivo y en exclusiva por la plataforma paga de One Football. Las cableras en este caso no tendrán la chance de transmitir el duelo entre estadounidenses y colombianos.