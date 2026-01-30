Es tendencia:
Germán Berterame habló por primera vez como jugador de Inter Miami tras dejar Rayados

El delantero argentino nacionalizado mexicano habló por primera vez como futbolista de las Garzas tras dejar a los Albiazules.

Por Agustín Zabaleta

Luego de varias idas y vueltas, el delantero Germán Berterame se transformó en nuevo jugador de Inter Miami. Luego de la gira con la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, el argentino nacionalizado mexicano ya habló como futbolista de las Garzas.

El jugador fue presentado en las redes sociales con un posteo y el texto “Listo desde el primer minuto“, dando a entender que el ex goleador de Rayados ya está a disposición del director técnico Javier Mascherano de cara a los desafíos venideros del equipo. A ese posteo lo acompañó un video donde habló el jugador.

Así se expresó: “Hola a todos, soy Germán Berterame. Quiero decir que estoy muy feliz de formar parte de la familia de Inter Miami. Tengo mucha ganas, mucha ansiedad y orgullo de poder vestir esa camiseta. De darle muchas alegrias a todos los fans, queremos verlos pronto ahí, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto“.

¿Cómo fue el ciclo de Germán Berterame en Rayados?

Desde su arribo a mediados de 2022, el goleador argentino fue parte de 152 compromisos con los regiomontanos, siendo titular en 136 de ellos. Marcó 67 goles y realizó 15 asistencias, dejando en claro su importancia en la cuota ofensiva del equipo.

En síntesis

  • Germán Berterame se integró oficialmente como nuevo delantero del Inter Miami tras dejar Rayados.
  • El atacante está bajo las órdenes del director técnico Javier Mascherano para próximos desafíos.
  • Berterame llega tras disputar partidos con la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.
Agustín Zabaleta
