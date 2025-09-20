Vicente Sánchez dejó Cruz Azul hace algunos meses luego de ganar la edición 2025 de la Concachampions. Pese a que a nivel local no pudo trascender y siempre dio la sensación que estaba para más, la directiva decidió finalizar con el vínculo pese a obtener el trofeo continental.

Ahora, el director técnico uruguayo podría tener una nueva aventura por fuera de México pero con un conjunto muy importante, bicampeón de la Copa Libertadores. Se trata de Atlético Nacional de la ciudad colombiana de Medellín, acorde a la información de ESPN.

El ex estratega de la Máquina Cementera se convirtió en una de las principales opciones para llegar al Verdolaga, por lo que sería una oportunidad importante luego de que se fuera de la institución celeste de manera un tanto polémica por lo hecho en el club.

Cruz Azul cerró la temporada con alegría luego de obtener la Concachampions 2025. [Foto: Getty Images]

Pese a ello, en en club verdiblanco no solo están pensando en Sánchez como el entrenador, ya que desde tierras colombianas se informó que el argentino Pablo Guede también sería uno de los nombres que se manejan en el equipo Verdolaga.

Por ahora no hay más información al respecto pero se espera que en los próximos días se pueda dar a conocer quién será el DT que se haga cargo del club que es considerado el más grande de Colombia. Allí fue donde Efraín Juárez dejó huella al conseguir dos títulos durante su corto paso por el equipo en 2024.

¿Cómo fue el paso de Vicente Sánchez por Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, Vicente Sánchez dirigió 28 compromisos del equipo capitalino, en los que cosechó 18 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas, significando un 70,23% de efectividad de los puntos. Llegó a Semifinales del Clausura 2025 y obtuvo el mencionado trofeo internacional.