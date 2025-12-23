Es tendencia:
Copa Africana de Naciones

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Africana de Naciones tras los triunfos de Nigeria y Túnez

Conoce cómo se encuentran las posiciones del certamen de selecciones al cabo de los partidos de este martes.

Por Martín Zajic

Túnez goleó y comenzó con el pie derecho.
Túnez goleó y comenzó con el pie derecho.

En una época del año donde la mayoría de las ligas terminaron o están en pausa, el mundo futbolero posee una propuesta atrapante: la Copa Africana de Naciones 2025. Muchos de los grandes talentos y figuras que juegan en Europa han viajado para representar a sus países en este prestigioso torneo de selecciones nacionales.

El campeonato ha comenzado el pasado domingo, y sólo llevamos tres días de competición. Este martes se han disputado cuatro encuentros, siendo la jornada con mayor cantidad de encuentros hasta el momento. Túnez y Nigeria cerraron esta tarde con sendas victorias, sumados a los triunfos previos de Congo y Senegal.

Los resultados del martes en la Copa Africana de Naciones 2025:

En la agenda futbolera de este martes 23 de diciembre, estos fueron los marcadores finales del día de la fecha, sin empates y con victorias de todos los favoritos:

  • República del Congo 1-0 Benín.
  • Senegal 3-0 Botsuana.
  • Nigeria 2-1 Tanzania.
  • Túnez 3-1 Uganda.
Este martes se convirtieron diez goles en cuatro enfrentamientos, con un promedio de 2.75 tantos por partido, superior al de los dos primeros días del torneo de selecciones. Por las figuras que hay, debería continuar en ascenso.

Túnez, uno de los triunfadores de la jornada [Foto: AFCON]

La tabla de posiciones de la Copa Africana de Naciones 2025:

Grupo A:
EquipoPts.PJPGPEPP
Marruecos31100
Malí11010
Zambia11010
Comoras01001
Grupo B:

EquipoPts.PJPGPEPP
Sudáfrica31100
Egipto31100
Zimbabue01001
Angola01001

Grupo C:

EquipoPts.PJPGPEPP
Túnez31100
Nigeria31100
Tanzania01001
Uganda01001

Grupo D:

EquipoPts.PJPGPEPP
Senegal31100
RD Congo31100
Benín01001
Botsuana01001
Grupo E:

EquipoPts.PJPGPEPP
Argelia00000
Burkina Faso00000
Guinea Ecuatorial00000
Sudán00000
Este grupo todavía no ha comenzado a disputarse.

Grupo F:

EquipoPts.PJPGPEPP
Camerún00000
Costa de Marfil00000
Gabón00000
Mozambique00000
Este grupo todavía no ha comenzado a disputarse.

¿Qué partidos se jugarán este miércoles en la Copa Africana de Naciones 2025?

La programación estipulada para este miércoles 24 de diciembre comprende cuatro compromisos en total, al igual que el martes:

  • Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial, desde las 06.30 hora CDMX.
  • Algeria vs. Sudán, desde las 09.00 hora CDMX.
  • Costa de Marfil vs. Mozambique, desde las 11.30 hora CDMX.
  • Camerún vs. Gabón, desde las 14.00 hora CDMX.
martín zajic
Martín Zajic
