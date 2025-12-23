En una época del año donde la mayoría de las ligas terminaron o están en pausa, el mundo futbolero posee una propuesta atrapante: la Copa Africana de Naciones 2025. Muchos de los grandes talentos y figuras que juegan en Europa han viajado para representar a sus países en este prestigioso torneo de selecciones nacionales.

El campeonato ha comenzado el pasado domingo, y sólo llevamos tres días de competición. Este martes se han disputado cuatro encuentros, siendo la jornada con mayor cantidad de encuentros hasta el momento. Túnez y Nigeria cerraron esta tarde con sendas victorias, sumados a los triunfos previos de Congo y Senegal.

Los resultados del martes en la Copa Africana de Naciones 2025:

En la agenda futbolera de este martes 23 de diciembre, estos fueron los marcadores finales del día de la fecha, sin empates y con victorias de todos los favoritos:

República del Congo 1-0 Benín.

1-0 Benín. Senegal 3-0 Botsuana.

3-0 Botsuana. Nigeria 2-1 Tanzania.

2-1 Tanzania. Túnez 3-1 Uganda.

Este martes se convirtieron diez goles en cuatro enfrentamientos, con un promedio de 2.75 tantos por partido, superior al de los dos primeros días del torneo de selecciones. Por las figuras que hay, debería continuar en ascenso.

Túnez, uno de los triunfadores de la jornada [Foto: AFCON]

La tabla de posiciones de la Copa Africana de Naciones 2025:

Grupo A:

Equipo Pts. PJ PG PE PP Marruecos 3 1 1 0 0 Malí 1 1 0 1 0 Zambia 1 1 0 1 0 Comoras 0 1 0 0 1

Grupo B:

Equipo Pts. PJ PG PE PP Sudáfrica 3 1 1 0 0 Egipto 3 1 1 0 0 Zimbabue 0 1 0 0 1 Angola 0 1 0 0 1

Grupo C:

Equipo Pts. PJ PG PE PP Túnez 3 1 1 0 0 Nigeria 3 1 1 0 0 Tanzania 0 1 0 0 1 Uganda 0 1 0 0 1

Grupo D:

Equipo Pts. PJ PG PE PP Senegal 3 1 1 0 0 RD Congo 3 1 1 0 0 Benín 0 1 0 0 1 Botsuana 0 1 0 0 1

Grupo E:

Equipo Pts. PJ PG PE PP Argelia 0 0 0 0 0 Burkina Faso 0 0 0 0 0 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 Sudán 0 0 0 0 0 Este grupo todavía no ha comenzado a disputarse.

Grupo F:

Equipo Pts. PJ PG PE PP Camerún 0 0 0 0 0 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 Gabón 0 0 0 0 0 Mozambique 0 0 0 0 0 Este grupo todavía no ha comenzado a disputarse.

¿Qué partidos se jugarán este miércoles en la Copa Africana de Naciones 2025?

La programación estipulada para este miércoles 24 de diciembre comprende cuatro compromisos en total, al igual que el martes:

