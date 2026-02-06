La novela de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita está lejos de llegar a su fin. El goleador de la Saudi Pro League se negó a jugar con Al-Nassr por segundo partido consecutivo luego de la confirmación del fichaje de Karim Benzema por Al-Hilal.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el conflicto? Tanto Al-Nassr como Al-Hilal son financiados por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y CR7 considera que el fichaje de Benzema fue un indicador de favoritismo por Al-Hilal y exige más dinero para refuerzos en su club.

Ronaldo no tiene ningún problema ni con dirigentes, ni cuerpo técnico ni jugadores, pero se niega a jugar hasta que el Fondo de Inversión tome cartas en el asunto para compensar lo de Karim. Tras esto, los aficionados de Al-Nassr dieron una contundente muestra de apoyo.

La muestra de apoyo de los aficionados de Al-Nassr para Cristiano Ronaldo

Este viernes, en el partido entre Al-Nassr y Al-Ittihad, los aficionados del conjunto local levantaron pancartas con el número 7 en el minuto 7 de partido como señal de apoyo a la lucha que está llevando a cabo Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cabe recordar que CR7 está en la búsqueda de llegar a la marca de los 1.000 goles, pero tomó la decisión de suspender ese objetivo personal hasta que se resuelva la situación. De hecho, está la chance de que se marche de Arabia Saudita y siga su carrera en otro club.

ver también Karim Benzema opaca el cumpleaños de Cristiano Ronaldo con gol de taco en Al-Hilal

En síntesis

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al-Nassr tras el fichaje de Benzema por Al-Hilal.

se negó a jugar con tras el fichaje de Benzema por Al-Hilal. El conflicto se originó por el financiamiento del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

de Arabia Saudita. Aficionados de Al-Nassr brindaron apoyo a Ronaldo este viernes en el minuto 7 del partido.

Publicidad