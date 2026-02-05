En el marco de la Jornada 21 de la temporada 2025-26 de la Saudi Pro League, Al-Hilal visita a Al-Okhdood en el Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium de la ciudad de Najran con la clara premisa de llevarse la victoria para seguri siendo único líder de la tabla.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, este duelo no era uno más para el conjunto azul, ya que se estrenaba el fichaje estelar de la ventana de transferencias de la liga de Primera División de Arabia Saudita. Tras dejar Al-Ittihad, el delantero Karim Benzema sumó sus primeros minutos.

Tweet placeholder

Y el comienzo fue inmejorable ya que a los 31 minutos del primer tiempo, el francés marcó su primera anotación. Nasser Al-Dawsari dejó un balón vivo en el corazón del área del rival y con un gesto técnico admirable, el atacante de 38 años generó un taco para marcar el 1-0. Todo esto en el cumpleaños 41 de Cristiano Ronaldo, que juega para el escolta Al-Nassr.

Publicidad

Publicidad

Con esta victoria parcial, Al-Hilal está alcanzando las 50 unidades, sacándole 4 al equipo de CR7, que tendrá un complejo duelo este viernes ante Al-Ittihad. También se aleja de Al-Ahli y Al-Qadsiyah que vienen apenas unos puntos por detrás y están al acecho.

¿Cómo fue el ciclo de Karim Benzema en Al-Ittihad?

El galo viene de tener un buen período en otro de los equipos importantes de Arabia Saudita como lo es Al-Ittihad. Allí, en poco más de dos años y medio, el futbolista fue parte de 83 compromisos, siendo titular en 80 de ellos. Además, marcó 54 goles y realizó 17 asistencias.

ver también Julián Quiñones exhibe a Javier Aguirre: gol ante el líder y golpe directo a Cristiano Ronaldo

En síntesis

Karim Benzema anotó un gol de taco al minuto 31 en su debut con Al-Hilal .

anotó un gol de al minuto 31 en su debut con . El partido contra Al-Okhdood se disputó en la Jornada 21 de la temporada 2025-26.

se disputó en la de la temporada 2025-26. Al-Hilal alcanzó 50 unidades, liderando la tabla con 4 puntos de ventaja sobre Al-Nassr.

Publicidad