Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Levante por LaLiga 2025-26: canales de TV y streaming online

Barcelona recibe a Levante por la jornada 25 de la liga española en un partido determinante en la pelea por el título de liga. Desde las 9:15 hs (CDMX), los culés buscarán una victoria importante que les permita recuperar el liderato del campeonato.
La caída del Real Madrid ante Osasuna por 2-1 este sábado dejó el camino abierto. Tras haber perdido frente a Girona el lunes pasado, el equipo blaugrana necesita sumar de a tres para volver a lo más alto de la tabla y seguir soñando con ser campeones.
Debajo te dejamos toda la información de horarios y transmisión del encuentro. Además, en Bolavip México podrás seguir el minuto a minuto en vivo con todas las incidencias.
Horarios por país
- México: 9:15 a.m.
- Guatemala: 9:15 a.m.
- Honduras: 9:15 a.m.
- Costa Rica: 9:15 a.m.
- Perú: 10:15 a.m.
- Colombia: 10:15 a.m.
- Ecuador: 10:15 a.m.
- Bolivia: 11:15 a.m.
- Venezuela: 11:15 a.m.
- Estados Unidos: 11:15 a.m.
- Argentina: 12:15 p.m.
- Brasil: 12:15 p.m.
- Uruguay: 12:15 p.m.
- Paraguay: 12:15 p.m.
- Chile: 12:15 p.m.
- España: 4:15 p.m.
Transmisión por TV y streaming
- Perú: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Argentina: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Brasil: ESPN 5 / Disney+ Premium
- Paraguay: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Uruguay: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Chile: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 2 / Disney+ Premium
- Costa Rica: Sky Sports / Sky Sports+
- Honduras: Sky Sports / Sky Sports+
- El Salvador: Sky Sports / Sky Sports+
- Guatemala: Sky Sports / Sky Sports+
- México: Sky Sports / Sky Sports+
- Estados Unidos: ESPN Deportes / fuboTV
- España: Movistar TV / Movistar+
