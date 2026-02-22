Es tendencia:
Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Levante por LaLiga 2025-26: canales de TV y streaming online

El equipo de Hansi Flick va en búsqueda de recuperar el liderato tras perder el último partido ante Girona de visitante.

Por Ramiro Canessa

Barcelona vs. Levante por LaLiga 2025-26.
Barcelona recibe a Levante por la jornada 25 de la liga española en un partido determinante en la pelea por el título de liga. Desde las 9:15 hs (CDMX), los culés buscarán una victoria importante que les permita recuperar el liderato del campeonato.

La caída del Real Madrid ante Osasuna por 2-1 este sábado dejó el camino abierto. Tras haber perdido frente a Girona el lunes pasado, el equipo blaugrana necesita sumar de a tres para volver a lo más alto de la tabla y seguir soñando con ser campeones.

Debajo te dejamos toda la información de horarios y transmisión del encuentro. Además, en Bolavip México podrás seguir el minuto a minuto en vivo con todas las incidencias.

Horarios por país

  • México: 9:15 a.m.
  • Guatemala: 9:15 a.m.
  • Honduras: 9:15 a.m.
  • Costa Rica: 9:15 a.m.
  • Perú: 10:15 a.m.
  • Colombia: 10:15 a.m.
  • Ecuador: 10:15 a.m.
  • Bolivia: 11:15 a.m.
  • Venezuela: 11:15 a.m.
  • Estados Unidos: 11:15 a.m.
  • Argentina: 12:15 p.m.
  • Brasil: 12:15 p.m.
  • Uruguay: 12:15 p.m.
  • Paraguay: 12:15 p.m.
  • Chile: 12:15 p.m.
  • España: 4:15 p.m.

Transmisión por TV y streaming

  • Perú: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Argentina: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Brasil: ESPN 5 / Disney+ Premium
  • Paraguay: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Uruguay: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Chile: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Bolivia: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN 2 / Disney+ Premium
  • Costa Rica: Sky Sports / Sky Sports+
  • Honduras: Sky Sports / Sky Sports+
  • El Salvador: Sky Sports / Sky Sports+
  • Guatemala: Sky Sports / Sky Sports+
  • México: Sky Sports / Sky Sports+
  • Estados Unidos: ESPN Deportes / fuboTV
  • España: Movistar TV / Movistar+

En síntesis

  • El Barcelona busca recuperar el liderato ante Levante en la jornada 25 de liga.
  • El encuentro iniciará a las 9:15 a.m. (hora CDMX) en el Spotify Camp Nou.
  • La transmisión en México estará a cargo de Sky Sports y Sky Sports+.
