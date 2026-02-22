Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Levante por LaLiga 2025-26: canales de TV y streaming online

Barcelona recibe a Levante por la jornada 25 de la liga española en un partido determinante en la pelea por el título de liga. Desde las 9:15 hs (CDMX), los culés buscarán una victoria importante que les permita recuperar el liderato del campeonato.

La caída del Real Madrid ante Osasuna por 2-1 este sábado dejó el camino abierto. Tras haber perdido frente a Girona el lunes pasado, el equipo blaugrana necesita sumar de a tres para volver a lo más alto de la tabla y seguir soñando con ser campeones.

Debajo te dejamos toda la información de horarios y transmisión del encuentro. Además, en Bolavip México podrás seguir el minuto a minuto en vivo con todas las incidencias.

Horarios por país

México: 9:15 a.m.

Guatemala: 9:15 a.m.

Honduras: 9:15 a.m.

Costa Rica: 9:15 a.m.

Perú: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Bolivia: 11:15 a.m.

Venezuela: 11:15 a.m.

Estados Unidos: 11:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Brasil: 12:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

Paraguay: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

España: 4:15 p.m.

Transmisión por TV y streaming

Perú: ESPN 2 / Disney+ Premium

Colombia: ESPN 2 / Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 2 / Disney+ Premium

Argentina: ESPN 2 / Disney+ Premium

Brasil: ESPN 5 / Disney+ Premium

Paraguay: ESPN 2 / Disney+ Premium

Uruguay: ESPN 2 / Disney+ Premium

Chile: ESPN 2 / Disney+ Premium

Bolivia: ESPN 2 / Disney+ Premium

Venezuela: ESPN 2 / Disney+ Premium

Costa Rica: Sky Sports / Sky Sports+

Honduras: Sky Sports / Sky Sports+

El Salvador: Sky Sports / Sky Sports+

Guatemala: Sky Sports / Sky Sports+

México: Sky Sports / Sky Sports+

Estados Unidos: ESPN Deportes / fuboTV

España: Movistar TV / Movistar+

En síntesis

El Barcelona busca recuperar el liderato ante Levante en la jornada 25 de liga.

busca recuperar el liderato ante Levante en la de liga. El encuentro iniciará a las 9:15 a.m. (hora CDMX) en el Spotify Camp Nou.

(hora CDMX) en el Spotify Camp Nou. La transmisión en México estará a cargo de Sky Sports y Sky Sports+.

