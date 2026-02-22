Cristiano Ronaldo volvió a tener minutos hace unos días luego del conflicto que lo enfrentó con la estructura dirigencial del futbol saudí. El portugués no estaba nada conforme con el manejo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, situación que generó tensión puertas adentro y abrió un fuerte debate sobre su continuidad.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Te gustaría ver a CR7 nuevamente en Europa? ¿Te gustaría ver a CR7 nuevamente en Europa? Ya votaron 0 personas

El delantero manifestó su malestar por los últimos movimientos del Fondo Soberano, que frenaron decisiones clave dentro del club de Riad y complicaron negociaciones que estaban en marcha. Esa falta de avance en temas estratégicos no cayó bien en el entorno del astro, que exige un proyecto deportivo competitivo.

Mientras tanto, su clásico rival capitalino, Al-Hilal, se consolidaba en su momento como líder del campeonato y mostró mayor peso en los despachos, además de realizar fuertes inversiones en el mercado. El equipo reforzó su plantel con figuras de renombre como Karim Benzema, quien actualmente ya forma parte de sus filas tras su etapa en Al-Ittihad.

Publicidad

Publicidad

Tras estar ausente durante dos encuentros, el portugués con pasado en el Real Madrid regresó con determinación y respondió dentro del campo. En su vuelta marcó dos goles y ayer alcanzó los 963 tantos como profesional, quedando cada vez más cerca de su gran objetivo: llegar a los 1000 goles oficiales. Además, su equipo recuperó el liderato en la liga y sueña con el título.

En medio de rumores que lo vinculaban con la MLS o incluso con un posible regreso al fútbol europeo, Cristiano rompió el silencio y despejó cualquier especulación sobre su futuro. “Soy de Arabia Saudí. Quiero seguir aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y amigos. Estoy feliz aquí y quiero seguir aquí”, expresó con contundencia.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Hazem, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Donald Trump pidió a CR7 en Estados Unidos

El interés por verlo fuera de Arabia no se detiene. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió públicamente al portugués y dejó en claro su deseo de tenerlo en suelo norteamericano. “Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, fueron sus palabras, alimentando el sueño de verlo jugar en la MLS pese a que el propio futbolista ya confirmó que seguirá en Arabia.

En síntesis