El drástico cambio que tendrá la Copa Africana de Naciones y el nuevo torneo que tendrá a partir de 2029

La CAF anunció cambios en su torneo continental de Selecciones y la creación de otro de cara a los próximos años del futbol de África.

Por Agustín Zabaleta

África anunció cambios en su torneo continental y la creación de otro
© Getty ImagesÁfrica anunció cambios en su torneo continental y la creación de otro

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este sábado una serie de reformas históricas en la organización de sus competiciones al confirmar la creación de la CAF Nations League, un nuevo torneo que se disputará anualmente a partir de 2029.

En un torneo que emula a la Nations League que ya se juega en UEFA y CONCACAF, el anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Patrice Motsepe, quien explicó que esta iniciativa busca elevar el nivel competitivo del fútbol africano y generar mayores recursos económicos.

Otro de los grandes cambios que anunció la CAF fue la modificación del calendario de la Copa Africana de Naciones, que a partir de 2028 dejará de celebrarse cada dos años y pasará a disputarse cada cuatro. Podría coincidir también con el año de la Copa América y Eurocopa.

Según Motsepe, esta decisión permitirá una mejor sincronización con el calendario internacional de la FIFA y evitará que los jugadores africanos deban abandonar a sus clubes europeos en plena temporada. Ahora, solo la Copa Oro quedará como torneo de selecciones que se juega cada dos años.

Por último, acorde a la información del periodista Nahuel Lanzón, el torneo que pagará los platos rotos de estos cambios es el Campeonato Africano de Naciones: “Este torneo solo permitía jugadores de la liga local de cada país. Si se confirma la noticia, Marruecos habrá sido el último campeón en la edición de este año“.

Cabe recordar que precisamente este año se juega el torneo de selecciones. El mismo iniciará este domingo 21 de diciembre en Marruecos, donde precisamente el anfitrión debutará ante Comoras por la Jornada 1 del Grupo A. El torneo se extenderá hasta el 18 de enero, donde 24 equipos irán por el preciado trofeo.

En síntesis

  • La CAF anunció la creación de la CAF Nations League, torneo anual que iniciará en 2029.
  • La Copa Africana de Naciones se jugará cada cuatro años a partir de la edición 2028.
  • El Campeonato Africano de Naciones desaparecerá, siendo Marruecos el último campeón de su historia.
