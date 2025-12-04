Con la ampliación del cupo de equipos que participarán en el Mundial 2026, muchos seleccionados que no acostumbran estar se han gando la posibilidad. Sin embargo, no es el caso de Cabo Verde, que clasificó en buena ley y merecidamente, y no “por la ventana” como otros países. A continuación, repasa su camino al torneo intercontinental.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo clasificó Cabo Verde al Mundial 2026?

Cabo Verde obtuvo su pasaje a la cita mundialista por haber terminado en el 1° lugar del Grupo D de las Eliminatorias Africanas para la Copa del Mundo. En lo que ha sido un verdadero batacazo, dejó en el segundo puesto a Camerún, una histórica, y por detrás a Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia. Una campaña casi perfecta lo colocó dentro del certamen.

En su sendero hacia la competición de selecciones, Cabo Verde cosechó 7 triunfos, 2 empates y sólo 1 derrota, alcanzando la línea de los ¡23 puntos! Los resultados de su eliminatoria han sido los siguientes: 0-0 vs. Angola, 2-0 vs. Suazilandia, 1-4 vs. Camerún, 1-0 vs. Libia, 1-0 vs. Mauricio, 2-1 vs. Angola, 2-0 vs. Mauricio, 1-0 vs. Camerún, 3-3 vs. Libia y 3-0 vs. Suazilandia.

Cabo Verde quiere seguir escribiendo páginas en la historia.

Publicidad

Publicidad

¿En qué bombo estará Cabo Verde en el sorteo del Mundial 2026?

Cabo Verde fue colocado en el cuarto bolillero para el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Esta ubicación reside en que, al ordenarse los equipos por Ránking FIFA, esta selección es de las peores posicionadas en el listado de puntos. De este modo, enfrentará a un rival del bombo 1, un rival del bombo 2 y uno del bombo 3.

ver también ¿Por qué México irá al Grupo A del Mundial 2026, Canadá al B y Estados Unidos al D si todos son sede?

¿Cuál es el apodo de la Selección de Cabo Verde para el Mundial 2026?

El seleccionado mayor de Cabo Verde se hace llamar “Los tiburones azules”. Esta expresión hace referencia a este tipo de animal que habita las costas de ese país, simbolizando la agresividad y el carácter del equipo de futbol. Su playera titular, además, es de color azul por el mismo motivo, mientras que su camiseta alternativa es de color blanco.

ver también El mejor simulador del sorteo del Mundial 2026: juega y adivina el grupo de México

¿Cuántos mundiales jugó Cabo Verde en su historia?

El Mundial 2026 será un hito inédito para Cabo Verde: nunca hasta ahora había disputado una Copa del Mundo, desde que la selección mayor comenzó a jugar oficialmente. Será la primera vez que participe en el certamen más prestigioso de la FIFA a nivel países. Sus máximos logros habían sido ser parte de la Copa Africana de Naciones, pero ahora darán el salto máximo en su historia.

Publicidad