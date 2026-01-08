Gary Lineker eligió al mejor futbolista de todos los tiempos: ”¿Todavía hay debate?”

Luego de haber representado dos veces a la Selección de Inglaterra en Copas del Mundo y de haber ganado títulos con equipos como Barcelona, Leicester City, Everton y Tottenham Hotspur, Gary Lineker aún se mantiene cerca del futbol aunque su retiro ya lleve más de 30 años. El exjugador británico estuvo mucho tiempo como comentarista de la BBC y sus opiniones han causando gran impacto entre los usuarios que consumen este deporte tan importante…

En una típica grieta, consecuente de la división de fanáticos por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el máximo goleador del Mundial 1986 no dudó ni un poco al decantarse por uno de ellos dos como el mejor de todos los tiempos. A través de una publicación en X, el pasado 13 de diciembre del 2022 se rindió a los pies del ahora futbolista del Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos.

”¿Aún hay debate?”, escribió Gary Lineker en su cuenta personal, minutos después de que la Selección Argentina venciera 3-0 a Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar. Aquella noche, en el Estadio Lusail, el atacante marcó un gol de penal y repartió una asistencia para Julián Álvarez, ridiculizando al defensa central Josko Gvardiol, luego vendido al Manchester City.

Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo en números

El argentino y el portugués encabezan la lista de máximos anotadores de todo el siglo XXI. Mientras Lionel Messi lleva 896 goles en su cuenta personal, Cristiano Ronaldo lo rebasa con una totalidad de 957 dianas. Ambos se encuentran activos en Inter Miami de Estados Unidos y Al-Nassr de Arabia Saudita, respectivamente, y se espera que sigan engrosando esta estadística.

