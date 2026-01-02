A lo largo del Siglo XXI, el futbol ha sido testigo del surgimiento de numerosos futbolistas que no solo brillaron por su talento, sino que también marcaron una época a fuerza de goles. Sus actuaciones resultaron determinantes para el éxito de sus clubes y, en muchos casos, les permitieron construir carreras repletas de logros y reconocimientos individuales que quedarán grabados para siempre en la historia del deporte.

Los goles se transformaron en el sello distintivo de una era inolvidable, en la que romper récords pasó de ser una excepción a una constante. Año tras año, distintas figuras elevaron la vara y dejaron números impactantes que hoy sirven como referencia para entender la magnitud de lo conseguido desde el año 2000 en adelante.

Los 10 futbolistas con más goles desde el año 2000

El ranking es liderado por Cristiano Ronaldo con 957 goles, seguido muy de cerca por Lionel Messi con 896. Más atrás aparecen Robert Lewandowski con 727, Luis Suárez con 600, Zlatan Ibrahimović con 558 y Karim Benzema con 510, todos ellos protagonistas centrales del fútbol europeo durante las últimas dos décadas.

La lista se completa con Harry Kane, autor de 489 goles, Edinson Cavani con 458, Edin Džeko con 457 y Hulk con 451. Cada uno, desde su estilo y recorrido, dejó una marca profunda en los equipos que defendió y fue clave en competiciones locales e internacionales.

Un dato que resalta dentro del Top 10 es la presencia de solo tres futbolistas latinos (Lionel Messi, Edinson Cavani y Hulk), quienes lograron mantenerse en la élite durante muchos años y competir de igual a igual con figuras europeas que dominaron las principales ligas del mundo.

En la cima del ranking continúa la histórica lucha entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por alcanzar los 1000 goles. Todo indica que el portugués podría conseguirlo primero, posiblemente durante 2026, mientras que el argentino también avanza a paso firme y tendría serias chances de llegar a esa cifra histórica el año próximo, prolongando una rivalidad que definió una era.

En síntesis