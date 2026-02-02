Al-Nassr atraviesa un momento determinante en la Saudi Pro League. Tras su último triunfo, el equipo quedó a solo tres puntos del Al-Hilal en la tabla de posiciones y el objetivo de pelear el título sigue más vivo que nunca, aunque todavía resta un largo tramo de la temporada para que todo se defina.

El conjunto donde milita Cristiano Ronaldo sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere mantenerse en la lucha. Cada partido es una final y el margen de error es mínimo, especialmente considerando la regularidad que viene mostrando el líder del campeonato.

La próxima parada será una visita exigente. Desde las 9:15 horas de la CDMX, Al-Nassr deberá enfrentar como visitante a Al-Riyadh, un rival que suele hacerse fuerte en casa y que buscará complicar a uno de los candidatos al título.

Sin embargo, el foco estará puesto en una ausencia de peso. Cristiano Ronaldo no será parte del encuentro, una baja que genera impacto tanto dentro como fuera del campo. El portugués atraviesa un fuerte malestar interno y decidió no jugar este compromiso.

El descontento de CR7 tiene que ver con su visión sobre el manejo deportivo y financiero del proyecto. El delantero considera que existe un trato desigual en la estructura del fútbol saudí, con una mayor facilidad para reforzar al Al-Hilal, mientras que Al-Nassr ha encontrado más obstáculos a la hora de cerrar incorporaciones clave.

Aun así, el equipo deberá enfocarse en el objetivo inmediato: sumar de a tres como visitante para seguir presionando en la cima. Sin su máxima figura, Al-Nassr buscará mostrar carácter, jerarquía colectiva y sostener la ilusión de ir por el título hasta el final.

Alineación de Al-Riyadh

Milan Borjan (GK)

Osama Al-Bawardi

M. Al-Khaibari

Yoane Barbet

A. Al-Khaibari (C)

Ismaila Soro

Sergio González

Ahmed Al-Sayahi

Antonio Tozé

Teddy Oko

Sultan Haroun

Alineación de Al-Nassr

Bento

Sultan (C)

Simakan

Iñigo

Saad

Alhassan

Ângelo

Ayman

Ghareeb

Mané

João Félix

