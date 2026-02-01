¡Escándalo en Al-Nassr! Cristiano Ronaldo se niega a volver a jugar en el equipo por la gestión del club

Las ausencias de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr nunca pasan desapercibidas. Y en esta ocasión no será la excepción, ya que el jugador no será parte del duelo se equipo ante Al-Riyadh por la Jornada 20 de la Saudi Pro League 2025-26. La razón radica por una molestia física.

Sin embargo, si bien desde el entorno del club se habla de una decisión preventiva por una cuestión meramente física, en Portugal surgió una versión mucho más delicada: un supuesto descontento del propio CR7 con la gestión deportiva del equipo.

Acorde a lo que informó el medio portugués A Bola, la estrella lusa habría decidido no jugar por voluntad propia, sin que existiera una lesión que lo marginara del partido. El mismo diario aporta que el malestar del futbolista estaría relacionado con la manera en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) gestiona a los clubes bajo su control.

El reporte señala que el delantero no estaría conforme con el trato que recibe Al Nassr en comparación con otros equipos del mismo grupo, especialmente Al-Hilal, líder del campeonato y principal rival en la lucha por el título. Esta percepción habría sido determinante para que el atacante optara por no estar en el campo. Los otros equipos son Al-Ahli y Al-Ittihad.

Uno de los puntos es sobre la escasa inversión en refuerzos. Por ejemplo, en esta ventana de transferencias únicamente incorporó a Haydeer Abdulkareem, un mediocampista iraquí de 21 años, un movimiento que quedó lejos de las expectativas de la plantilla y los aficionados.

¿Qué lesión tiene Cristiano Ronaldo según Arabia Saudita?

Desde la nación de Medio Oriente manejan otra versión. Reportes locales indican que el jugador presentó una molestia muscular durante los entrenamientos previos al partido. Si bien no es grave, el cuerpo médico habría recomendado descanso y tenerlo en plenitud para el partido ante Al-Ittihad de la próxima fecha.

