¿Juega Yassine Bounou? Las alineaciones de Marruecos vs. Nigeria por las semifinales de la Copa África 2026

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Marruecos se mide ante Nigeria por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2025-26, en busca de ganarse un lugar en la gran final del certamen internacional.
Mientras que del otro lado del cuadro también habrá un partidazo ya que Senegal se enfrenta a Egipto desde las 11:00 hs de la CDMX, es decir, que ya sabrán el rival que tendrían si pasan, aunque cualquiera de los dos será complicado.
Nigeria viene de ganarle 2-0 a Argelia en los cuartos de final y llega con confianza a este compromiso decisivo. Marruecos también ganó su encuentro por 2-0 ante Camerún, resultado que lo metió entre los cuatro mejores del torneo y con el sueño de ser campeón.
Alineación de Nigeria para jugar ante Marruecos
- S. Nwabili
- B. Osayi-Samuel
- B. Onyemaechi
- S. Ajayi
- C. Bassey
- A. Iwobi
- F. Onyeka
- A. Lookman
- 18 R. Onyedika
- A. Adams
- V. Osimhen
Alineación de Marruecos para enfrentar a Nigeria
- Y. Bounou
- N. Mazraoui
- A. Hakimi
- N. Aguerd
- A. Masina
- N. El Aynaoui
- B. El Khannouss
- I. Saibari
- A. El Kaabi
- B. Díaz
- A. Ezzalzouli
ver también
¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Senegal vs. Egipto por la Copa África 2026
En síntesis
- Marruecos enfrenta a Nigeria a las 14:00 CDMX por la semifinal.
- Senegal se mide ante Egipto a las 11:00 CDMX en la otra llave.
- Nigeria y Marruecos vienen de ganar 2-0 en los cuartos de final.