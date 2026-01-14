¿Juega Yassine Bounou? Las alineaciones de Marruecos vs. Nigeria por las semifinales de la Copa África 2026

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Marruecos se mide ante Nigeria por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2025-26, en busca de ganarse un lugar en la gran final del certamen internacional.

Mientras que del otro lado del cuadro también habrá un partidazo ya que Senegal se enfrenta a Egipto desde las 11:00 hs de la CDMX, es decir, que ya sabrán el rival que tendrían si pasan, aunque cualquiera de los dos será complicado.

Nigeria viene de ganarle 2-0 a Argelia en los cuartos de final y llega con confianza a este compromiso decisivo. Marruecos también ganó su encuentro por 2-0 ante Camerún, resultado que lo metió entre los cuatro mejores del torneo y con el sueño de ser campeón.

Alineación de Nigeria para jugar ante Marruecos

S. Nwabili

B. Osayi-Samuel

B. Onyemaechi

S. Ajayi

C. Bassey

A. Iwobi

F. Onyeka

A. Lookman

18 R. Onyedika

A. Adams

V. Osimhen

Alineación de Marruecos para enfrentar a Nigeria

Y. Bounou

N. Mazraoui

A. Hakimi

N. Aguerd

A. Masina

N. El Aynaoui

B. El Khannouss

I. Saibari

A. El Kaabi

B. Díaz

A. Ezzalzouli

En síntesis