COPA AFRICANA DE NACIONES

¿Juega Yassine Bounou? Las alineaciones de Marruecos vs. Nigeria por las semifinales de la Copa África 2026

Este miércoles se llevará a cabo las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026 para conocer a los dos equipos que irán por el título.

Por Ramiro Canessa

Marruecos vs. Nigeria por la Copa Africana de Naciones 2026.
© Getty ImagesMarruecos vs. Nigeria por la Copa Africana de Naciones 2026.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Marruecos se mide ante Nigeria por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2025-26, en busca de ganarse un lugar en la gran final del certamen internacional.

Mientras que del otro lado del cuadro también habrá un partidazo ya que Senegal se enfrenta a Egipto desde las 11:00 hs de la CDMX, es decir, que ya sabrán el rival que tendrían si pasan, aunque cualquiera de los dos será complicado.

Nigeria viene de ganarle 2-0 a Argelia en los cuartos de final y llega con confianza a este compromiso decisivo. Marruecos también ganó su encuentro por 2-0 ante Camerún, resultado que lo metió entre los cuatro mejores del torneo y con el sueño de ser campeón.

Alineación de Nigeria para jugar ante Marruecos

  • S. Nwabili
  • B. Osayi-Samuel
  • B. Onyemaechi
  • S. Ajayi
  • C. Bassey
  • A. Iwobi
  • F. Onyeka
  • A. Lookman
  • 18 R. Onyedika
  • A. Adams
  • V. Osimhen
Alineación de Marruecos para enfrentar a Nigeria

  • Y. Bounou
  • N. Mazraoui
  • A. Hakimi
  • N. Aguerd
  • A. Masina
  • N. El Aynaoui
  • B. El Khannouss
  • I. Saibari
  • A. El Kaabi
  • B. Díaz
  • A. Ezzalzouli
En síntesis

  • Marruecos enfrenta a Nigeria a las 14:00 CDMX por la semifinal.
  • Senegal se mide ante Egipto a las 11:00 CDMX en la otra llave.
  • Nigeria y Marruecos vienen de ganar 2-0 en los cuartos de final.
Ramiro Canessa
