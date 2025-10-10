Es tendencia:
Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Inter por el amistoso internacional

Atlético de Madrid e Inter se enfrentan en un amistoso en Libia. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Atlético de Madrid e Inter se enfrentan en un amistoso
© Getty ImagesAtlético de Madrid e Inter se enfrentan en un amistoso

La Fecha FIFA de octubre sigue su rumbo y la mayoría de los partidos tienen como protagonistas a los países. Sin embargo, Atlético de Madrid e Inter de Milán juegan este viernes un amistoso en Benghazi International Stadium, un recinto ubicado en Libia.

Debido a la Fecha FIFA ambos equipos tendrán varias ausencias importantes. Un total de 12 futbolistas del Atlético de Madrid fueron convocados en sus respectivos países, como por ejemplo Julián Álvarez, Jan Oblak, Nicolás González y Pablo Barrios, entre otros.

Por su parte, el Inter también tiene varias bajas para este amistoso en Libia. En el caso del conjunto italiano, 13 futbolistas no forman parte del plantel que viajó para este partido por la Fecha FIFA como por ejemplo Lautaro Martínez, Nicoló Barella, Manuel Akanji y Hakan Calhanoglu, entre otros.

La probable alineación de Atlético de Madrid

  • Juan Musso
  • Pubill
  • José María Giménez
  • Clément Lenglet
  • Matteo Ruggeri
  • Koke
  • Connor Gallagher
  • Carlos Martín
  • Javi Galán
  • Thiago Almada
  • Antoine Griezmann
La probable alineación de Inter

  • Yan Sommer
  • Matteo Darmian
  • Yann Bisseck
  • Francesco Acerbi
  • Tomás Palacios
  • Andy Diouf
  • Henrikh Mkhitaryan
  • Isaiaka Kamatw
  • Matteo Spinacce
  • Ange-Yoan Bonny
patricio hechem
Patricio Hechem
