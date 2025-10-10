Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Inter por el amistoso internacional

La Fecha FIFA de octubre sigue su rumbo y la mayoría de los partidos tienen como protagonistas a los países. Sin embargo, Atlético de Madrid e Inter de Milán juegan este viernes un amistoso en Benghazi International Stadium, un recinto ubicado en Libia.

Debido a la Fecha FIFA ambos equipos tendrán varias ausencias importantes. Un total de 12 futbolistas del Atlético de Madrid fueron convocados en sus respectivos países, como por ejemplo Julián Álvarez, Jan Oblak, Nicolás González y Pablo Barrios, entre otros.

Por su parte, el Inter también tiene varias bajas para este amistoso en Libia. En el caso del conjunto italiano, 13 futbolistas no forman parte del plantel que viajó para este partido por la Fecha FIFA como por ejemplo Lautaro Martínez, Nicoló Barella, Manuel Akanji y Hakan Calhanoglu, entre otros.

La probable alineación de Atlético de Madrid

Juan Musso

Pubill

José María Giménez

Clément Lenglet

Matteo Ruggeri

Koke

Connor Gallagher

Carlos Martín

Javi Galán

Thiago Almada

Antoine Griezmann

La probable alineación de Inter