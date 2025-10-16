Por regularidad en el tiempo y conquistas reiteradas, Argentina se ha posicionado como la selección más exitosa del momento en todo el planeta: dos Copas América, una Finalíssima ante el campeón europeo y una Copa del Mundo ratifican el extraordinario presente de una escuadra histórica que ha recuperado su esencia y su mística ganadora.

Esa serie de consagraciones que han colocado a la ‘Scaloneta’ en el centro de la escena, al mismo tiempo, le han conseguido nuevos detractores, tanto en la prensa como en la afición de diferentes países a nivel mundial. Algunos los han tildado de provocadores, otros de arrogantes y también de poco modestos luego de los logros obtenidos recientemente.

A esas actitudes que en algunos sectores no han caído de la mejor manera, se le ha sumado que las autoridades del combinado albiceleste también se han salido de sus cabales. Los principales mandatarios se han aprovechado de los títulos ganados por el seleccionado, sobre todo para hacer más dinero y sacar ventaja en distintos acuerdos preexistentes.

En ese sentido, en las últimas horas, desde Marruecos denunciaron que Argentina pidió un dinero exorbitante para disputar un encuentro amistoso entre ambos equipos. El conjunto sudamericano está buscando un segundo desafío para la próxima jornada FIFA en noviembre, y habían contactado a los africanos, pero bajo condiciones que consideraron inaceptables.

Youssef Le Professeur, reconocido periodista marroquí, reveló los tres requisitos que dispuso la AFA (Asociación del Futbol Argentino, ente a cargo del seleccionado) para firmar un acuerdo para disputar un compromiso ante los ‘Leones’. Y esas demandas de la escuadra albiceleste priorizan lo económico pero también incluyen otros puntos exigentes.

Según la información que salió a la luz, el presidente Claudio Tapia pretende ¡10 millones de dólares! para acceder a un amistoso ante Marruecos, a pagar antes de jugarse el partido. Además, dentro de los pedidos elevados por la Selección Argentina, forman parte dos campos de entrenamiento exclusivos para la concentración del equipo que comanda Lionel Scaloni, y la obligatoriedad de explicitar en los contratos el privilegio de derechos de televisión reservados para Latinoamérica.

En caso de no cumplirse tales solicitudes de la directiva de la Asociación, Argentina se bajaría de las conversaciones con Marruecos para organizar el amistoso y continuaría en busca de un rival que acepte sus términos y condiciones. Por el momento, sólo tienen agendado un partido ante Angola en África y su intención es cerrar otro desafío en el mismo continente para evitar mayores viajes y cansancio. ¿Conseguirán convencer a sus potenciales rivales?

