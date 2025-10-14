Desde hace varias décadas, con énfasis profundo en los últimos años, la rivalidad entre México y Argentina ha crecido a pasos agigantados, especialmente con el impacto que toma todo a partir del ‘boom’ de las redes sociales. Mientras dentro del campo no ha pasado de un tole-tole, por fuera los aficionados se han tomado de punto entre sí y creado una grieta entre ambos países.

Publicidad

Publicidad

El último recordado cruce del Mundial de Qatar 2022 llevó la contienda a otro nivel, con gran parte de la fanaticada mexicana acusando a su propio entrenador de ir en contra de sus intereses y de conspirar a favor de Argentina. Ese triunfo albiceleste fue utilizado por los sudamericanos como elemento de burla y ha calentado aún más los ánimos de unos contra otros.

En este contexto, se ha podido confirmar que la Selección Mexicana y la Selección Argentina volverán a enfrentarse en el corto plazo: las autoridades de una y otra federación han llegado a un acuerdo para organizar un amistoso en conjunto el año próximo. El ‘Tri’ y la ‘Albiceleste’ chocarán sus fuerzas por primera vez desde aquel partido en el Lusail Stadium.

México y Argentina reeditarán el tradicional cruce [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

México y Argentina jugarán un amistoso antes del Mundial 2026:

Gastón Edul, el periodista con mejores fuentes en el seleccionado albiceleste, ha ratificado esta noche durante la transmisión de Argentina-Puerto Rico que Argentina y México se medirán a días del debut en el Mundial 2026. Sí, su último partido de preparación para la Copa del Mundo será ni más ni menos que entre sí, en uno de los choques de mayor tradición e historia del continente.

ver también ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras empatar con Ecuador? Fecha y rival confirmado

Según reveló el reportero, el encuentro entre la ‘Albiceleste’ y el ‘Tri’ se llevará a cabo entre el 1 y el 9 de junio, donde se desarrollará una jornada FIFA, la última antes del inicio del megaevento deportivo. La cita mundialista dará comienzo el 11 de junio, por lo que será una semana o menos el plazo entre su confrontación y el estreno de cada uno en el certamen intercontinental.

ver también El récord de Lionel Messi con Argentina que Cristiano Ronaldo jamás alcanzará con Portugal

El amistoso entre los equipos de Javier Aguirre y Lionel Scaloni todavía no tiene fecha ni sede confirmados, pero la posibilidad más concreta es que se celebre en Miami en los días mencionados con anterioridad. En esa misma semana, tanto mexicanos como argentinos disputarán un segundo juego (los sudamericanos se medirán ante Honduras, mientras que los norteamericanos aún no definieron su rival).

Publicidad

Publicidad

Mientras que para la Selección Mexicana es una oportunidad idea para probarse ante futbolistas de mucha jerarquía y que juegan en los mejores equipos del mundo, en Argentina lo ven como una opción muy atractiva la de medirse ante el anfitrión de la Copa del Mundo. Más allá de la ‘enemistad futbolística’, mantienen el respeto por México y lo notan como un rival duro a vencer de cara la cita máxima.