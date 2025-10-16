El Estadio BBVA, uno de los establecimientos deportivos más imponentes del país, contará con el privilegio único de poder ser anfitrión del Mundial 2026, uno de los tres recintos que albergarán la competencia de selecciones en México. El ‘Gigante de Acero’ de Nuevo León ultima detalles de los preparativos para un mes que será histórico.

Dentro de un marco festivo como el que significa poder ser sede de un evento de semejante magnitud, el único lamento pasa porque la Selección Mexicana no jugará en Monterrey en la Copa del Mundo: la escuadra nacional, que será local en su territorio en la fase de grupos, disputará dos compromisos en el Estadio Azteca y uno en el Estadio Akron.

Sin embargo, aunque el equipo no visitará la ciudad durante su travesía en el torneo de la FIFA, se está trabajando para que el ‘Tri’ dispute un encuentro en el Gigante de Acero en los próximos meses. Muchos actores tienen intenciones de que el seleccionado pueda ‘estrenar’ el Estadio BBVA, aunque de forma no-oficial, antes de que sea usado en el Mundial por otras selecciones.

El espectacular Gigante de Acero de Monterrey, desde arriba.

En este sentido, Alejandro Hutt, Host City Manager del Mundial 2026 de Monterrey, platicó sobre esta alternativa concreta en conversación con La Octava Sports, y aseguró que las negociaciones están en marcha en busca de un buen puerto. Directivos de Rayados, autoridades de la ciudad, políticos y allegados a la organización de la cita mundialista se movilizan para llevarlo a cabo.

“A ver, sí quisiéramos tener a la Selección, o sea, como mexicanos, todos queremos tener a la Selección en nuestra casa. Evidentemente nos queda claro que ya no va a venir durante el Mundial. Se sigue haciendo la lucha con las autoridades, lo hemos platicado con el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, con Mikel Arriola, con Ivar Sisniega, con Enrique Nieto, que nos encantaría que la Selección venga en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo. Obviamente las ventanas d las fechas FIFA se están apretando y reduciendo, pero pues vamos a seguir haciendo la lucha para ver de qué manera la Selección pueda estar en Monterrey antes de la Copa del Mundo, porque pues sí, esa es la cereza del pastel para poder tener un proyecto más completo“, sostuvo Alejandro Hutt con mucha expectativa y ansiedad, desde las instalaciones de los Rayados de Monterrey.

Para poder colocar este amistoso en Monterrey, la Selección Mexicana tiene dos ventanas posibles: en marzo y en junio. Se disputarán dos partidos en cada fecha FIFA, de los cuales sólo hay un encuentro confirmado, que es el enfrentamiento acordado con Argentina a días de la Copa del Mundo. Luego, quedan opciones disponibles como para que el ‘Tri’ visite el Estadio BBVA antes de comenzar su participación mundialista. ¿Se logrará?

