Las alineaciones de Manchester United vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26

Este martes desde las 14:15 hs de la CDMX, Manchester United recibe a Wolverhampton por una nueva jornada de la Premier League 2025-26. Los Red Devils llegan motivados tras vencer al Newcastle en su último partido y buscan mantener la buena racha de resultados en casa.
El equipo dirigido por Rubén Amorim quiere aprovechar su fortaleza como local y generar ocasiones claras desde el inicio con el objetivo de sumar su segundo triunfo al hilo.
Por su parte, Wolverhampton llega con un presente complicado: hasta ahora solo han sumado 2 puntos y todavía no conocen la victoria. La necesidad de sumar puntos los mantiene bajo presión y obligados a intentar mejorar su rendimiento en un estadio complicado.
Ambos equipos tendrán que adaptar su estrategia: United intentará imponer su ritmo de juego y aprovechar la experiencia de sus jugadores clave, mientras Wolves deberá buscar orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda generar en la contra.
Los titulares del United para recibir a Wolves
- Senne Lammens
- Diogo Dalot
- Ayden Heaven
- Leny Yoro
- Luke Shaw
- Patrick Dorgu
- Casemiro
- Manuel Ugarte
- Joshua Zirkzee
- Matheus Cunha
- Benjamin Šeško
Alineación titular de Wolves para visitar al United
ver también
Toni Kroos dio a sus cuatro favoritos para el Mundial 2026: no nombró a Argentina y eligió a una sorpresa
- José Sá
- Matt Doherty
- Yerson Mosquera
- Santiago Bueno
- Jackson Tchatchoua
- Ladislav Krejčí
- David Wolfe Moller
- João Gomes
- Jhon Arias
- Hwang Hee-Chan
- Jørgen Strand Larsen
En síntesis
- Manchester United recibe a Wolverhampton este sábado a las 14:15 hs de la CDMX.
- Rubén Amorim incluyó a Matheus Cunha y Benjamin Šeško en la alineación titular del United.
- Wolverhampton, dirigido por Rob Edwards, llega al partido con solo 2 puntos sumados actualmente.