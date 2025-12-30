Las alineaciones de Manchester United vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26

Este martes desde las 14:15 hs de la CDMX, Manchester United recibe a Wolverhampton por una nueva jornada de la Premier League 2025-26. Los Red Devils llegan motivados tras vencer al Newcastle en su último partido y buscan mantener la buena racha de resultados en casa.

Publicidad

Publicidad

El equipo dirigido por Rubén Amorim quiere aprovechar su fortaleza como local y generar ocasiones claras desde el inicio con el objetivo de sumar su segundo triunfo al hilo.

Por su parte, Wolverhampton llega con un presente complicado: hasta ahora solo han sumado 2 puntos y todavía no conocen la victoria. La necesidad de sumar puntos los mantiene bajo presión y obligados a intentar mejorar su rendimiento en un estadio complicado.

Ambos equipos tendrán que adaptar su estrategia: United intentará imponer su ritmo de juego y aprovechar la experiencia de sus jugadores clave, mientras Wolves deberá buscar orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda generar en la contra.

Publicidad

Publicidad

Los titulares del United para recibir a Wolves

Senne Lammens

Diogo Dalot

Ayden Heaven

Leny Yoro

Luke Shaw

Patrick Dorgu

Casemiro

Manuel Ugarte

Joshua Zirkzee

Matheus Cunha

Benjamin Šeško

Alineación titular de Wolves para visitar al United

ver también Toni Kroos dio a sus cuatro favoritos para el Mundial 2026: no nombró a Argentina y eligió a una sorpresa

José Sá

Matt Doherty

Yerson Mosquera

Santiago Bueno

Jackson Tchatchoua

Ladislav Krejčí

David Wolfe Moller

João Gomes

Jhon Arias

Hwang Hee-Chan

Jørgen Strand Larsen

En síntesis

Manchester United recibe a Wolverhampton este sábado a las 14:15 hs de la CDMX.

recibe a este sábado a las de la CDMX. Rubén Amorim incluyó a Matheus Cunha y Benjamin Šeško en la alineación titular del United.

incluyó a y en la alineación titular del United. Wolverhampton, dirigido por Rob Edwards, llega al partido con solo 2 puntos sumados actualmente.

Publicidad