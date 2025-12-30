Es tendencia:
Las alineaciones de Manchester United vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26

Los Diablos Rojos quieren conseguir su segundo triunfo al hilo en el torneo para soñar con los puestos europeos.

Por Ramiro Canessa

Manchester United vs. Wolves por la Premier League.
© Getty ImagesManchester United vs. Wolves por la Premier League.

Este martes desde las 14:15 hs de la CDMX, Manchester United recibe a Wolverhampton por una nueva jornada de la Premier League 2025-26. Los Red Devils llegan motivados tras vencer al Newcastle en su último partido y buscan mantener la buena racha de resultados en casa.

El equipo dirigido por Rubén Amorim quiere aprovechar su fortaleza como local y generar ocasiones claras desde el inicio con el objetivo de sumar su segundo triunfo al hilo.

Por su parte, Wolverhampton llega con un presente complicado: hasta ahora solo han sumado 2 puntos y todavía no conocen la victoria. La necesidad de sumar puntos los mantiene bajo presión y obligados a intentar mejorar su rendimiento en un estadio complicado.

Ambos equipos tendrán que adaptar su estrategia: United intentará imponer su ritmo de juego y aprovechar la experiencia de sus jugadores clave, mientras Wolves deberá buscar orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda generar en la contra.

Los titulares del United para recibir a Wolves

  • Senne Lammens
  • Diogo Dalot
  • Ayden Heaven
  • Leny Yoro
  • Luke Shaw
  • Patrick Dorgu
  • Casemiro
  • Manuel Ugarte
  • Joshua Zirkzee
  • Matheus Cunha
  • Benjamin Šeško

Alineación titular de Wolves para visitar al United

  • José Sá
  • Matt Doherty
  • Yerson Mosquera
  • Santiago Bueno
  • Jackson Tchatchoua
  • Ladislav Krejčí
  • David Wolfe Moller
  • João Gomes
  • Jhon Arias
  • Hwang Hee-Chan
  • Jørgen Strand Larsen

En síntesis

  • Manchester United recibe a Wolverhampton este sábado a las 14:15 hs de la CDMX.
  • Rubén Amorim incluyó a Matheus Cunha y Benjamin Šeško en la alineación titular del United.
  • Wolverhampton, dirigido por Rob Edwards, llega al partido con solo 2 puntos sumados actualmente.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
